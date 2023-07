Amonijum-nitrat iz Rusije čeka na pretovar u Baru

Podgorica, (MINA) – Brod sa 30 hiljada tona amonijum-nitrata u formi rasutog tereta doplovio je u petak ujutro iz Rusije i trenutno je ispred Bara, gdje na sidru kod „crvene bove“ čeka dovršavanje carinske procedure.

Prema ugovorenom poslu sa “Azotarom“ iz Pančeva, u Luci Bar treba da se organizuje pretovar i dalji tranzit robe putem kamiona i željeznice ka Srbiji, piše Pobjeda.

Posao je, prema saznanju tog lista, ugovoren prije skoro mjesec.

Navodi se da su tek nakon uplovljavanja teretnog broda „Blu One“ registrovanog u Liberiji, koji je prije 15 dana krenuo iz luke u Sankt Peterburgu, potvrđene nezvanične informacije da će azotno đubrivo u formi rasutog tereta, umjesto preko Albanije, pronaći novu putanju do srpskog, regionalnog, a potencijalno i evropskog tržišta – preko Crne Gore.

Pobjeda piše da tranzit prate rizici koji se u javnosti vezuju za bezbjednosne i ekološke aspekte pretovara i prevoza amonijum-nitrata, materije koja se, prema klasifikaciji, računa u visokooksidirajuće, a time i opasne, naročito ako se neadekvatno skladišti, što je potvrdila i katastrofa u Bejrutu prije tri godine.

Prema podacima do kojih je taj list došao, predmet tranzita je đubrivo sa 34,4 procentnim udjelom azota, koje proizvodi jedan od ruskih giganata, firma „Minudobrenija JSC“ iz Rosoša u Voronješkoj oblasti.

Dosadašnja tranzitna ruta za proizvod iste frime, ali za potrebe novosadskog „Promista“, vodila je iz Albanije, Luke Drač, pa kamionima preko Crne Gore.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) kazali su da je taj resor dao pozitivno mišljenje na ugovoreni posao, odnosno izdato je mišljenje prema kojem konkretno vještačko đubrivo ne podliježe restrikcijama Evropske unije.

Navedeno je da za relizaciju dalje procedure u odnosu na tranzit amonijum-nitrata nadležna Uprava prihoda i carina (UPC).

Iz UPC rekli su da do petka nijesu imali zvaničnu najavu o pristizanju broda, ali su potvrdili da je posao tranzita azotnog đubriva iniciran od Luke Bar prije dvije sedmice.

Prema riječima portparola UPC Radoja Mijuškovića, 11. jula na zahtjev izvršnog direktora Luke Bar, održan je sastanak „u vezi sa mogućnošću iskrcaja amonijum nitrata u direktnoj manipulaciji brod – kamion/vagon“.

Na sastaku su učestvovali predstavnici Luke Bar, privrednih subjekata koji posluju u Luci, „Azotare“ iz Pančeva i UPC.

Mijušković je kazao da je Luka Bar upućena da se obrati MVP i Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma za dobijanje mišljenja.

„Do današnjeg dana ova uprava nije dobila zvaničnu najavu o pristizanju broda“, naveo je Mijušković.

On je podsjetio da UPC primjenjuje međunarodne restriktivne mjere koje donosi Vlada i koje se objavljuju u Službenom listu.

Mijušković je dodao da, od 1. jula 2018. do 27. jula ove godine, preko Luke Bar nije bilo tranzita amonijum-nitrata.

Luka Bar je minulih godina prepoznata kao važna karika u pretovaru i tranzitu bakarnog koncentrata, kao i drugih sirovina, uključujući i voće i povrće, žitarice, a ima i poseban sektor za skladištenje opasnih materija i eksploziva – takozvana B materija, koja se nalazi u silosima sa druge strane Volujice.

Direktorat za vanredne situacije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno je za prevoz klase 1, opasnih materija, odnosno ekploziva.

Iz tog resora su ukazali da, prema Zakonu o prevozu opasnih materija, inspekcijski nadzor za klasu 5.1 opasnih materija, u koje se zbog specifičnih karakteristika ubraja amonijum-nitrat u formi rasutog tereta, pripada ekološkoj i inspekciji drumskog saobraćaja.

Član 76 istog zakona, u stavu četvrtom predviđa i da ekološka inspekcija ima nadležnost da „privremeno zabrani vršenja pojedinih radnji u vezi sa prevozom (pripreme za prevoz, utovar, pretovar i istovar) opasnih materija, ako mjesto za obavljanje te radnje ne ispunjava propisane uslove“.

Iz Uprave za inspekcijske poslove (UiP) tvrde da njihov odsjek ekološke inspekcije nema ingerencije.

„UiP – Odsjek za ekološku inspekciju je upoznata sa planiranim aktivnostima na teritoriji Luke Bar, a koje se odnose na pretovar amonijum nitrata sa 34,4 odsto azota i dalji tranzit željezničkim saobraćajem“, naveli su iz ekološke inspekcije.

Naglašavaju da pretovar amonijum-nitrata nije prepoznat kao aktivnost u Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, a koja je donešena na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

„Takođe, Zakonom o hemikalijama, po kojem postupa ekološka inspekcija, definisano je da se on ne primjenjuje na hemikalije koje su pod carinskim nadzorom, u carinskom skladištu ili slobodnim zonama, radi ponovnog izvoza ili tranzita ako se te hemikalije ne prerade ili obrade“, naveli su u odgovorima.

Ukazali su na to da je amonijum-nitrat sredstvo za ishranu bilja – đubrivo, i da su Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i Pravilnikom o načinu skladištenja i rukovanja amonijum – nitratnim đubrivima sa visokim sadržajem azota, bliže uređeni uslovi za promet tog sredstva.

Inspekcijski nadzor nad primjenom tog zakona vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove preko fitosanitarnog inspektora.

Kako su kazali iz Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove, s obzirom na to da azotno đubrivo nije namijenjeno domaćem tržištu (skladištima ili poljoprivrednim apotekama) odnosno uvozu, već tranzitu, neposrednu nadležnost ima UPC.

„A za potencijalne ekološke probleme u Crnoj Gori nadležna je ekološka inspekcija bilo da se pretovara rasuto đubrivo, rasuti prašak za veš, ili bilo šta u tom obliku“, naveli su iz te uprave.

