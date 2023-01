Ambasadori Kvinte i EU pohvalili rad SDT-a

Podgorica, (MINA) – Ambasadori država Kvinte i Evropske unije (EU) u Crnoj Gori pohvalili su dosadašnje rezultate i izrazili podršku Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, saopšteno je iz SDT-a.

Kako se navodi u saopštenju, u SDT-u danas je održan sastanak glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića sa ambasadorkama EU Oanom Kristinom Popom, Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke i Ujedinjenog Kraljevstva Karen Medoks.

Sastanku su prisustvovali i ambasadori Francuske, Italije i Njemačke Kristijan Timonije, Andreina Marsela i Peter Felten.

Dodaje se da su na sastanku ambasadori upoznati sa organizacijom i načinom rada SDT-a, i da su im predstavljeni i rezultati rada SDT-a za prošlu, kao i izazovi sa kojima će se to tužilaštvo sresti u ovoj godini.

“Ambasadori su pohvalili rezultate dosadašnjeg rada i izražena je podrška aktivnostima SDT-a u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije”, kaže se u saopštenju SDT-a.

Kako se dodaje, Novović je zahvalio na pruženoj i najavljenoj pomoći, posebno u dijelu vrijednih donacija i stručnih obuka za zaposlene u SDT-u.

