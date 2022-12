Ambasada: SAD podržavaju vraćanje mandata crnogorskim građanima

Podgorica, (MINA) – Odluka Skupštine da lidera Demosa Miodraga Lekića proglasi za mandatara korak je u pogrešnom smjeru, kazali su iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori i poručili da podržavaju vraćanje mandata crnogorskim građanima kroz prijevremene parlamentarne izbore.

Iz ambasade su za Glas Amerike kazali kako su SAD više puta isticale da će sarađivati sa bilo kojom demokratski formiranom vladom, koja je posvećena evroatlantskoj budućnosti Crne Gore.

Oni su naveli da je Venecijanska komisija jasno navela da su osporavane izmjene Zakona o predsjedniku u suprotnosti sa crnogorskim Ustavom, zbog čega bi bilo koja vlada formirana na osnovu tih odredbi bila ustavno sporna.

“Kao rezultat toga, pitamo se da li bi takva vlada zaista bila demokratski formirana i ne vidimo kako bi Sjedinjene Države mogle da sarađuju sa vladom formiranom pod tim uslovima”, kazali su iz ambasade.

Oni su ocijenili da je odluka Skupštine Crne Gore da Lekića proglasi za mandatara korak u pogrešnom smjeru.

“Sjedinjene Države više puta su iznijele stav da nova vlada ne bi trebalo da bude formirana na osnovu osporavanih izmjena Zakona o predsjedniku. Donesena poslije odluke parlamenta da odbaci savjet Venecijanske komisije i usvoji kontroverzne izmjene, jučerašnja odluka bila je još jedan korak u pogrešnom smjeru”, rekli su iz Ambasade.

Oni su poručili da je vraćanje pune funkcionalnosti Ustavnog suda prvi korak ka rešavanju krize.

“Poslije obnove (funkcionalnosti) Ustavnog suda i u svijetlu političke krize, Sjedinjene Države podržavaju vraćanje mandata crnogorskim građanima kroz prijevremene parlamentarne izbore. To je demokratski put naprijed za Crnu Goru”, zaključuje se u reakciji ambasade.

