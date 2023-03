Albijanić predsjednica PRCA-inog ogranka u okviru mreže za jugostičnu Evropu

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnja praktičarka i stručnjakinja u oblasti odnosa s javnošću Eleonora Albijanić, izabrana je za predsjednicu novoosnovanog ogranka Asocijacije za odnose s javnošću i komunikacije (PRCA), u okviru mreže za jugostičnu Evropu.

Kako prenosi PR Centar, osnivanje ogranka u Crnoj Gori prati značajno proširenje članstva na evropskom kontinentu i posljednja je faza u globalnom razvoju PRCA-e, kao najveće asocijacije za PR i komunikacije na svijetu.

Zamjenica generalnog direktora PRCA-e Renna Markson navela je da će posvećenost Albijanić podizanju standarda, kao i profesionalizma u PR-u i komunikacijama, biti od neprocjenjive vrijednosti kada počnu da podržavaju tu industriju u Crnoj Gori.

“Ovo je zemlja bogate kulture i istorije i PRCA je privilegovana što je sada prisutna i u Crnoj Gori”, kazala je Markson.

Predsjedavajući PRCA-ine mreže jugoistočne Evrope Danijel Koletić istakao je da su ekspertiza i znanje, kontinuirano obrazovanje i monitoring inovacija u komunikacijama postavili crnogorske komunikacione eksperte na jedno od liderskih pozicija u regionu.

“Iako se radi o malom broju eksperata, jako je važno da profesionalna zajednica ostane zajedno i povezana, bez obzira na političko opredjeljenje ili nacionalnost, jer samo zajedništvo eksperata može uraditi više, ne samo za profesiju već i za percepciju profesije u kojoj rade”, smatra Koletić.

On je rekao da je zahvalan PRCA-i što je prepoznala potrebu profesionalnog umrežavanja i donijela odluku da započne proces okupljanja svih onih koji žele da nauče nešto više iz oblasti odnosa sa javnostima kroz njene strukture, obrazovne platforme i konferencije.

“Eleonora Albijanić je kreirala istoriju odnosa s javnostima u Crnoj Gori i svojim znanjem i sopstvenim obrazovanjem inspirisala do sada mnoge, vjerujem da će tako biti i u budućnosti”, poručio je Koletić.

Generalni direktor PRCA Francis Ingham poručio je da je će PRCA-ina mreža jugoistočne Evrope ponuditi prvoklasno umrežavanje i mogućnosti profesionalnog razvoja praktičarima u regionu.

“Pod Danijelovim vođstvom, Mreža će omogućiti praktičarima iz jugoistočne Evrope pristup najvećoj svjetskoj profesionalnoj PR zajednici. Radujemo se što ćemo raditi sa Danijelom i našom Eleonorom u regionu dok gradimo našu misiju podizanja standarda profesionalne prakse na globalnom nivou”, kazao je Ingham.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS