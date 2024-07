Alami: Maroko će podržati Crnu Goru u svim pozitivnim inicijativama

Podgorica, (MINA) – Maroko će uvijek podržati Crnu Goru u međunarodnim organizacijama i svim pozitivnim inicijativama, poručeno je sa sastanka predsjednika Skupštine Andrije Mandića sa predsjednikom Predstavničkog doma marokanskog parlamenta, Rašidom Talbi El Alamijem.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, zahvalio na pozivu da posjeti Maroko i istakao da se nalazi u prelijepoj zemlji sa bogatom istorijom.

On je ponovio da su dva parlamenta tokom prethodnih saziva potpisali više ugovora o saradnji, koji se tiču diplomatskih akademija i saradnje između stručnih službi, ali da ih je neophodno restartovati i otpočeti sa njihovom implementacijom.

“Predsjednici su se saglasili da pitanje otpočinjanja implementacije potpisanih ugovora preuzmu generalni sekretari dva parlamenta, kako bi se na taj način ostvarila dodatna komunikacija”, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su, kako se navodi, došli do zajedničkog zaključka da sve one teme koje se tiču izvršne vlasti podijele sa svojim kolegama, kako bi saradnja između Crne Gore i Maroko bila podignuta na veći nivo, posebno kada su u pitanju teme koje se tiču saradnje u međunarodnim organizacijama.

Mandić je pozvao Alamija da posjeti Crnu Goru, kako bi dokazali privrženost izgradnji čvrstog partnerstva i prijateljstva.

“Predsjednik Predstavničkog doma je istakao da mu je veliko zadovoljstvo povodom zvanične posjete Mandića, dodajući da će Maroko uvijek podržati Crnu Goru u međunarodnim organizacijama i svim pozitivnim inicijativama”, kaže se u saopštenju.

