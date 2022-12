Aktivno rade na iznalaženju rješenja za bolnicu Meljine

Podgorica, (MINA) – Vlada aktivno radi na iznalaženju rješenja za problem bolnice Meljine, rekao je premijer Dritan Abazović dodajući da će prva mjera biti na sjednici Vlade ove sedmice.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, na sastanku Abazovića sa rukovodstvom bolnice Meljine, predsjednikom Opštine Herceg Novi Stevanom Katićem i predsjednikom Skupštine Opštine Ivanom Otovićem, izražena je zabrinutost zbog finansijske situacije u kojoj se našla ta zdravstvena ustanova.

“Ocijenjeno je kao urgentno da nadležni državni organi učine sve da se nađe rješenje i omogući normalno funkcionisanje Bolnice Meljine”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Abazović je istakao da je informisan o finansijskim problemima bolnice Meljine, kao i da ima razumijevanje za proteste i nezadovoljstvo građana.

“Iako su nam manevarske mogućnosti ograničene, zbog toga što je ova zdravstvena pod privremenom mjerom Tužilaštva, Vlada aktivno radi na iznalaženju rješenja za taj problem”, kazao je Abazović tokom današnje konferencije za medije.

On je kazao da je, uprkos komplikovanosti problema, sastanak bio vrlo konstruktivan.

Prema njegovim riječima, predloženo je više potencijalnih kratkoročnih i dugoročnih rješenja.

“Imamo tri modela za rješenje ovog problema. Nadamo se da ćemo imati podršku i Tužilaštva i Suda. Prva mjera će biti na sjednici Vlade ove sedmice. Problem isplate zaostalih zarada smo voljni da riješimo. Država ima i volju i sredstva i važno je da to uradimo po zakonu”, kazao je Abazović.

Navodi se da je na sastanku je zaključeno da postoji dobra volja obje strane da se ta situacija riješi u korist građana i zaposlenih.

