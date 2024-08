Aktivno nekoliko požara, situacija pod kontrolom

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori aktivno je nekoliko požara, ali je situacija pod kontrolom, kazao je direktor Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Miodrag Bešović.

On je Televiziji Vijesti kazao da su aktivni požari u Štitovu u Danilovgradu, Drenovštici kod Nikšića, na kotorskom Vrmcu i Brajićima iznad Budve.

Bešović je rekao da se sistem zaštite pokazao funkcionalnim, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Prema njegovim riječima, apeli da se nalaganje vatre na otvorenom izbjegava nijesu urodili plodom, a većina požara uzrokovana je ljudskim faktorom.

“Mislim da tu treba pojačati aktivnosti inspekcija, uprava i policije, naravno, i tužilaštva i sudstva. Ako nekim primjerima pokažemo da će ti ljudi biti sankcionisani i kažnjeni”, rekao je Bešović.

On je podsjetio da je za izazivanje opšte opasnosti zakonom predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina.

“Onda bi vjerovatno neka od tih presuda uticala da ljudi koji su nesavjesni razmisle o tome kakve će oni sami trpjeti posljedice i da na osnovu toga nemaju više te porive da izazivaju požare i da lože vatru na otvorenom namjerno ili nenamjerno”, zaključio je Bešović.

