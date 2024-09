Aktivno civilno društvo ključni element demokratskog sistema

Podgorica, (MINA) – Aktivno civilno društvo ključni je element svakog demokratskog sistema, ocijenio je šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Ingve Engstrom.

On je, na konferenciji Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) posvećenoj saradnji lokalnih samouprava i civilnog sektora i završetku programa ReLOaD, rekao da aktivno civilno društvo može da pomogne u rješavanju brojnih društvenih izazova.

„Time što se uključuju u rasprave o javnim politikama, predlažu inovativna, održiva, inkluzivna rješenja, i da prate rezultate reformskih procesa“, dodao je Engstrom.

To je, kako je rekao, suština ReLOaD projekta – povezivanje lokalnih samoprava sa NVO i podsticanje njihove saradnje.

„Ohrabruje to što vidimo da je ovaj projekat ostvario, impresivne rezultate u pružanju podrške brojnim manjim NVO širom Zapadnog Balkana“, dodao je Engstrom.

On je kazao da brojke govore same za sebe i podsjetio da je projekat imao podršku od 11,35 miliona EUR, da je uključivao 62 lokalne samouprave i više od 470 projekata NVO-a, koji su realizovani širom Zapadnog Balkana.

Engstrom je naveo da je to ujedno i dugoročan proces, navodeći da će poslije druge postojati i treća faza projekta.

Prema njegovim riječima, sadržajan dijalog i saradnja sa civilnim društvom u procesu donošenja odluka podrazumijeva istinske napore sa obje strane.

„I na nacionalnom i lokalnom nivou nadležni moraju da prepoznaju da NVO imaju važnu ulogu u društvu, a sa druge strane, NVO moraju biti proaktivne, uključivati se u dijalog sa nadležnima i da pomognu u unapređenju upravljanja i da budu kritične“, rekao je Engstrom.

On je kazao da transparentni kriterijumi za raspodjelu sredstava podstiču snažnija partnerstva između civilnog društva i lokalnih vlada.

Engstrom je dodao da se time unapređuje i kvalitet neophodnih reformi za proces pristupanja EU što je, kako je naveo, zajednički imenitelj za cijeli region.

„Pogotovo to važi trenutno za Crnu Goru“, smatra Engstrom.

Prema njegovim riječima, to je jako važno u smislu veze sa planom rada EU za Zapadni Balkan i Reformske agende.

Engstrom je rekao da je to novi način na koji sarađuju sa vladama i da je lokalni nivo u tom smislu važan.

„I podstičem NVO da aktivni učestvuju i doprinose tom procesu kako bi osigurale da se reforme zaista ostvaruju“, rekao je Engstrom.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj rekao je da taj resor i Vlada predano teže cilju da javna uprava dostigne kapacitete i standarde za pristupanje EU, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.

“Reforma javne uprave je temelj svih reformskih procesa, imajući u vidu da jedan od tri ključna stuba proširenja EU i jedan od najsloženijih zadataka sa kojim se Crna Gora suočava u procesu pregovora”, rekao je Dukaj.

Kako je kazao, poseban aspekt te reforme pripada lokalnoj samoupravi, koja je najbliža građanima.

“Mi smo i do sad pokazali da predano radimo i na tom nivou, uradili smo sveobuhvatnu analizu sistema lokalne samouprave, već je spreman Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i predložili smo konkretne inicijative prema parlamentu”, naveo je Dukaj.

On je naglasio da reforma mora biti sprovedena, a to, kako je rekao, mora početi od lokalnog nivoa.

Dukaj je istakao da Vlada i MJU imaju odličnu komunikaciju i saradnju sa NVO sektorom.

“I ovo je prilika, kroz bitan projekat koji finansira EU i implementira UNDP, da se taj proces još podstiče i da saradnja bude unaprijeđena”, istakao je Dukaj.

Kako je kazao, kapacitet NVO sektora u Crnoj Gori je na dobrom nivou i taj kapacitet društvo, država i sistem, moraju koristiti, jer samo tako crnogorsko društvo može biti na nivou EU.

Dukaj je zahvalio EU što konkretnim djelima podržava Crnu Goru i reformu javne uprave, kao i UNDP-u sa kojim rade mnogo i što će biti nastavljeno.

“Vjerujem da će ovaj naš dijalog pokazati i dokazati najbolje uspjehe i saradnju. Zajednički cilj je da punim angažovanjem pripremimo sve lokalne samouprave u Crnoj Gori da uspješno preuzmu primjenu prava EU, kada Crna Gora postane dio evropske zajednice”, poručio je Dukaj.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova rekla je da današnja konferencija značajna jer se poklapa sa 20. godišnjicom partnerstva EU i UNDP-a, kao i sa zasijedanjem Generalne skupštine UN-a i pripremama Samita za budućnosti.

„Današnji skup je doprinos tom globalnom dijalogu. Osvrćemo se na rezultate koji će biti i tamo razmotreni, a time doprinosimo i globalnoj stabilnosti i miru“, rekla je Paniklova.

Ona je podsjetila da je Crna Gora od 2017. godine uključena u ReLOaD program i navela da su tokom druge faze, koja je sprovođena proteklih nekoliko godina, postignuti značajni rezultati.

„Program je bio jako transparentan, radio je na transparentnom finansiranju lokalnih NVO i ukazao je na čitav niz važnih principa za upravljanje javnim finansijama“, rekla je Paniklova.

Ona je istakla da su u UNDP-u ponosni što su pomogli da se izgradi povjerenje i uspostavi sistem saradnje lokalnih samouprava i NVO.

„Nadamo se da će to koristiti u budućnosti, za buduće programe u okviru programa pristupanja EU“, dodala je Paniklova.

Kako je rekla, programski timovi su uradili istraživanje među mladima i ustanovili su da više od 50 odsto mladih u Crnoj Gori namjerava da napusti državu kada završe sa školovanjem ili u nekom drugom trenutku.

„Na Zapadnom Balkanu smo vidjeli isti trend, 52 odsto mladih sa Zapadnog Balkana vidi sebe van regiona u narednih deset godina“, rekla je Paniklova i istakla da je to pravi poziv za uzbunu.

Prema njenim riječima, program kao što je ReLOaD pomaže da se takva pitanja osvijetle i pomaže mladim iz malih zajednica da se pozabave svojim problemima i izazovima i da grade mjesto željeno za život.

Paniklova je kazala da je tokom programa postojao niz interaktivnih obuka i pilot inicijativa, a mladi su koristili sredstva da grade nešto što smatraju korisnim za njihove zajednice i naučili su brojne nove vještine.

„Vjerujemo da će im to koristiti u budućnosti, kao i u trećoj fazi ovog programa“, istakla je Paniklova.

Ona je navela da je ReLOad, koji se rukovodi vrijednostima i principima EU, uspostavio niz dobrih praksi kako različiti akteri mogu da rade zajedno na dobrobit društva i građana.

„Uz podršku EU i vlada Zapadnog Balkana, nastavićemo da se uključujemo u proces stvaranja stimulativnog okruženja za razvoj zajednice i za stvaranje sinergije između različitih aktera“, poručila je Paniklova.

Ona je zahvalila svim partnerima na podršci, koja je omogućila da projekat bude uspješan, kao i regionalnom timu ReLOaD-a i svom timu u Crnoj Gori.

