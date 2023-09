Adžić: Rasvijetljen slučaj kopanja tunela, krivične prijave protiv šest osoba

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija podnijela je krivične prijave protiv šest osoba, dominatno državljana Srbije, osumnjičenih za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podogrici, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, navodeći da postoji povezanost osumnjičenih sa jednom osobom iz Višeg suda.

Adžić je na konferenciji za novinare rekao da su riješili slučaj prokopavanja tunela i identifikovali osobe koje su se bavile tim krivičnim aktivnostima.

Prema njegovim riječima, većina njih je iz Srbije, a imali su “određene pomagače iz Crne Gore”.

„Informacije koje smo dobili otkivaju da su u ovom krivičnom djelu učestvovali Veljko Marković (32), Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32) koji su državljani Srbije, kao i protiv dva neidentifikovana lica“, kazao je Adžić i pokazao fotografije četvoro osumnjičenih.

On je rekao da su te osobe neposredno nakon izvršenja krivičnog djela napustile Crnu Goru, što je spriječilo crnogorske organe da ih uhapse.

“Postoji određena povezanost ove organizacije sa jednom osobom iz Višeg suda i sa osobama koje su trenutno u Upravi za izvršenje sankcija (UIKS), a koji su povezane sa jednom od najmoćnijih kriminalnih organizacija u državi”, kazao je Adžić.

On je dodao da je u toj krivičnoj radnji učestvovalo još najmanje pet osoba, koje su bile logistika ili pružale drugu vrstu podrške.

Adžić je pokazao i fotografiju ženske osobe koja je povezana sa tim slučajem, navodeći da je državljanka Crne Gore i da nemaju informaciju da je napustila državu.

On je rekao da nadležni imaju trag koji ih vodi prema nalogodavcima.

Adžić je kazao da su kvalifikovana djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja počinjenog na štetu Višeg suda.

„Kvalifikacija ovih djela je veoma važna s obzirom da većina osoba nije sa područja Crne Gore i ne nalaze se u našoj državi, da bi u budućem periodu, u aktivnostima sa partnerskim službama, te osobe bile uhapšene i izručene Crnoj Gori kako bi došli do nalogodavca ovog teškog krivičnog djela”, dodao je Adžić.

On je kazao da dalje aktivnosti treba da utvrde da li je osoba iz Višeg suda učestvovala u kriminalnoj organizaciji ili samo postoji veza.

„S obzirom da već imamo određenu vezu ljudi iz Višeg suda, kriminalne organizacije koja je kopala i onih kojih borave u UIKSu, na korak smo bliže do otkrivanja stvarnog motiva kopanja tunela i provale u depo“, dodao je Adžić.

On je rekao da većina osumnjičenih osoba ima kriminalnu prošlost i da se nalaze u krivičnim evidencijama drugih država, a da su na dan otkivanja krivičnog djela napustili Crnu Goru preko legalnih prelaza.

Adžić je kazao da su službenici Uprave policije i podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva dali maksimum i da su danonoćno radili na rasvjetljavanju obijanja depoa Višeg suda.

“Pokazali smo da Crna Gora, kada funckionioše udruženo i kada postoji sinergija između institucija da zajednički radimo, može otkriti ovako složena krivična djela koja su mjesecima i duže planirana i u koja je uloženo na stotine hiljada EUR”, naveo je Adžić.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da neće tražiti ostavku predsjednika Višeg suda Borisa Savića.

„Imam informaciju da je Savić dužio ključeve depoa i da je morao biti upoznat sa svakim ko je boravio u depou i dalja istraga će pokazati da li ima neke vrste njegove veze. Nemamo nikakvu ifnormaciju da je Savić povezan sa ovim kriminalnim aktivnostima“, naveo je Adžić.

On je istakao da svakako neko ko ima ključeve depoa treba da prođe neku vrstu ispitivanja, i dodao da misli da Savić nije bio na poligrafu.

Upitan da li je otkrivanje tunela prekinulo članove kriminalne grupe u daljem djelovanju i da li su imali dojavu pa su napustili Crnu Goru, ili su završili krivično djelo, Adžić je rekao da pretpostavlja da do okončanja popisa neće imati odgovor na ta pitanja.

Na pitanje jesu li prepoznali probleme u obezbjeđivanju zgrada institucija u centru Glavnog grada, Adžić je rekao da su problemi kada je bezbjednost svih institucija evidentni.

„Još 2019. godine je Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) dostavila Višem sudu akt kojim su ih upozorili da bezbjednost depoa nije zadovoljavajuća i da treba uraditi nešto po tom pitanju“, naveo je Adžić.

On je istakao da je Vlada uradila pripremu svih aktivnosti i radnji koje bi omogućile da se sudstvo i tužilaštvo premjeste na neke lokacije van gradskog jezgra, i na taj način bi bila omogućena bolja bezbjednost tih institucija.

Adžić smatra da je prostor gdje se nalazi Viši sud morao biti pod „budnijim okom“ ljudi koji se bave obavještajnim aktivnostima.

„Zlonamjerni su spinovi da smo puštili da stanove iznajmljuju kriminalci i da nemamo informacije. Taj stan je iznajmljen na lažno ime i iznajmila ga je ženska osoba koja u to vrijeme nije bila interesanta kao neko ko ima kriminalnu prošlost“, naveo je Adžić.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović rekao je da je tužilaštvo promptno reagovalo.

„Tužilac Marko Mugoša je odmah izašao na mjesto događaja. Uviđaj je trajao dva dana iz tri navrata. Tom prilkom smo uspjeli da prikupimo brojne dokaze i tragove koji su predmet vještačenja. Izuzet je i video nadzor“, kazao je Milanović.

On je naveo da su, u saradnji sa policijom, uspjeli da dođu do značajnih dokaza koji dovode do osnova sumnje da su osumnjičeni izvršili krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja.

On je kazao nijesu preuzeli ničiju nadležnost i da će, ako se ustanovi da je počinjeno djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), predmet biti ustupljen njima.

Milanović je rekao da za sada nema osumnjičenih iz Višeg suda, niti da su obuhvaćeni prijavom.

On je, upitan o kojoj se kriminalnoj grupi radi, kazao da za to nemaju još dovoljno uvjerenja i dokaza, i da su to više operativni podaci policije koji treba da se istraže.

Milanović je rekao da je, što se tiče osobe koja je gotovo identifikovana, to isto operativno policija uradila i nema razloga da im tužilaštvo ne vjeruje.

„Međutim za sada ni ona nije obuhvaćena prijavom dok se to 100 odsto ne utvrdi, a prema mojim saznanjima ima određenih veza sa Višim sudom u Podgorici“, rekao je Milanović i dodao da se radi o državljanki Crne Gore.

Tužilac Marko Mugoša rekao je da se podnošenjem prijave ne obustavlja, već se tek “zahuktava” rad na tom predmetu u smislu otkrivanja nepoznatih počinilaca.

On je dodao da je kvalifikacija djela koja je danas navedena trenutna i da će istraga biti nastavljena, pa će se vidjeti da li će biti prošireno i na neka druga krivična djela.

„U dosadašnjem postupku je saslušan određeni broj osoba koja mogu da pruže saznanja za ovaj događaj. Naložena su vještačenja prema Forenzičkom centru Danilovgrad, da se izvrše DNK, trasološko vještačenje, izazivanje papilarnih linija, kao i balističko, a takođe i vještačenje vještaka građevinske struke“, rekao je Mugoša.

On je naveo da je uviđaj trajao dva dana, 11. i 12. septembra, i da još nije definitivno utvrđeno šta nedostaje, jer Viši sud treba da izvrši popis.

„Veliki je materijal i logično je da posao ne može biti preko noći završen“, dodao je Mugoša.

Milanović je, govoreći o dokazima iz depoa, rekao da za sada znaju da određeni broj predmeta nedostaje i ti predmeti će, kako je dodao, biti obuhvaćeni prijavom.

On je rekao da će popis trajati duže i da će im stalno stizati novi podaci od popisne komisije.

Milanović je, govoreći o posjeti premijera Dritana Abazovića depou, kazao da su uviđaj završili dan ranije, tako da ne može biti govora da je kontaminiran neki dokaz, jer su “sve to izuzeli”.

