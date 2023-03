Adžić: Odluka o smjeni Brđanina odgovoran potez

Podgorica, (MINA) – Vlada je smjenom direktora Uprave policije Zorana Brđanina učinila odgovoran potez radi snažnije borbe protiv kriminala i korupcije, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Adžić je u Dnevniku Televizije Crne Gore rekao da svako ima pravo da se žali ako misli da su mu prava ugrožena.

“Vlada je danas uradila odgovoran potez, radi snažnije borbe protiv kriminala i korupcije. Ljudi koji nijesu preduzeli sve da na odgovorne pozicije ne dođu ljudi koji su povezani sa kriminalnim grupama moraju da snose odgovornost”, kazao je Adžić.

On je rekao će sudovi reći šta misle o tome, da skupštinski Odbor za bezbjednost i odbrane već četiri mjeseca nije odgovorio na izvještaj o radu koji je još u decembru prošle godine dostavio Brđanin, prenosi Portal RTCG.

“Nemamo vremena da čekamo skupštinski odbor. Nama su potrebni konkretni potezi i to naši građani od nas očekuju”, naveo je Adžić.

On je kazao da su učinili sve što su mogli da bi “očistili” sektor bezbjednosti od kadrova koji su povezani sa kriminalom.

Govoreći o hapšenju pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića, Adžić je rekao da je odluka o produženju mandata Kneževiću nedavno bila neophodna, radi zaštite interesa postupka.

On je rekao da se ne sjeća da je ranije tražio smjenu Brđanina.

“Tražio sam promjene i rezultate i možda u tom dijelu da dođe do njegove svojevoljne ostavke”, dodao je Adžić.

On je kazao da se problematizuje uticaj politike u institucijama, a ne uticaj mafije u institucijama.

Adžić je, osvrćući se na detalje i informacije o policijskoj torturi, istakao da policija bilježi napredak i da se takve pojave skoro i ne dešavaju.

Kako je rekao, kada se na osnovu sudske presude dokaže tortura, okrivljeni policijaci biće suspendovani.

“Ako budemo suspedovali u jednom slučaju cijelu grupu, ostajemo bez krvnih delikata. Hoće li se postaviti pitanje ako, ne daj Bože, nekog ubiju u Podgorici, zašto nemamo policijske inspektore na licu mjesta”, naveo je ministar.

Adžić je kazao da je njegova obaveza da sačuva funkcionalnu instituciju.

