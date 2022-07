Adžić: Nema organizovanog pokušaja ugrožavanja bezbjednosti Abazovića

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da u ovom momentu nema organizovanog pokušaja ugrožavanja bezbjednosti premijera Dritana Abazovića.

On je za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekao da je razgovarao sa Abazovićem, koji ga je, kako je naveo, upoznao sa mnogo detalja.

“Ono što trenutno imamo kao informaciju je da ne postoji neka organizovana grupa koja na organizovani način pokušava da ugrozi bezbjednost premijera. Da li postoje pojedinačni slučajevi? To je nešto što ćemo dobiti kada se sprovedu sve aktivnosti od nadležnih organa”, kazao je Adžić.

On je rekao da su institucionalno odmah reagovali.

“Sektor policije za posebne namjene je uputio svim operativnim sektorima, ali i lokalnim centrima bezbjednosti zahtjeve za dostavljanje podataka o ugroženosti”, naveo je Adžić.

On je dodao da je obaviještena Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) od koje očekuje novu procjenu, ima li dodatne ugroženosti premijera u novonastalim okolnostima.

Adžić je poručio da će borba protiv korupcije i organizovanog kriminala biti nastavljena.

Nije izvjesno da li bi zbog prijetnji Abazoviću i naimenovanja novog generalnog inspektora ANB-a, uskoro mogla biti održana sjednica skupštinskog Odbora za bezbjednost.

Član odbora iz vladajuće Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović kazao je za RSE da je to tijelo u svojevrsnoj blokadi budući da još nije izabran novi predsjednik Odbora.

“Moramo sačekati, ali ne znam još koliko. Mislim da bi kontrolno saslušanje trebalo zakazati, jer je ono što je iznijeto u vezi sa prijetnjama premijeru dovoljan razlog, kao i druge teme, poput izbora novog generalnog inspektora ANB-a”, naveo je Ivanović.

