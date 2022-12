Adžić: Nagrada od 200 EUR za zaposlene u MUP-u

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), njih 4.917, dobiće nagradu od 200 EUR za izuzetan rad i rezultate, kazao je resorni ministar Filip Adžić.

„Zaposleni u MUP-u dobiće varijabilni dio zarade kao nagradu za izuzetan rad i rezultate u ovoj godini u neto iznosu od 200 EUR“, naveo je Adžić na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da će 2.231 zaposleni u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore dobiti varijabilni dio zarade za izuzetan rad i dobre rezultate u ovoj godinu u neto iznosu od 700 EUR.

