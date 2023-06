Adžić: Hapšenje Spajića se neće desiti, Do Kvon još nije saslušan

Podgorica, (MINA) – Hapšenje lidera pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića neće se desiti jer južnokorejski državljanin Do Kvon još nije saslušan, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Adžić je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da bi bilo logično da Spajić demantuje svoju navodnu povezanost sa Do Kvonom.

“Ali to se nije desilo. Pokušava se pravljenje žrtve od Spajića, navodnim predizbornim hapšenjem koje se neće desiti”, kazao je Adžić.

Upitan kako zna da neće biti hapšenja, on je odgovorio da Do Kvon još nije saslušan.

On je naveo da su za veze Do Kvona i Spajića znali mnogo ranije.

“Zbog političke korektnosti, nijesmo se oglašavali do pisma koje je poslato premijeru Dritanu Abazoviću, specijalnom tužiocu (Vladimiru Novoviću) i ministru pravde (Marku Kovaču)”, kazao je Adžić.

On je kazao da su, tek nakon toga, kada su vidjeli šta se navodi u pismu, morali da upoznaju javnost o tom slučaju.

