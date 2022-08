Adžić: Formiranjem Odjeljenja za antikorupciju jačamo integritet

Podgorica, (MINA) – Formiranjem Odjeljenja za antikorupciju jača se integritet svih zaposlenih Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), saopštio je resorni ministar Filip Adžić.

Iz MUP-a su kazali da je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tog resora, usvojenim 28. jula ove godine, uvedeno Odjeljenje za antikorupciju, kao posebna organizaciona jedinica.

Adžić je naveo da je Zakon o unutrašnjim poslovima predvidio formiranje tog odjeljenja, a ono je novim Pravilnikom sistematizovano kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva.

„Naime, zakonodavac članom 183. podrobno opisuje na koji način se vrši kontrola rada u Ministarstvu i predviđa da poslove kontrole rada vrši posebna jedinica čiji je zadatak, između ostalog, da radi na jačanju integriteta zaposlenih u resoru“, kazao je Adžić.

On je rekao da se borba protiv korupcije bazira na procesu kontinuiranog jačanja integriteta zaposlenih.

„To znači da je Ministarstvo, polazeći od značaja izgradnje i jačanja integriteta svih zaposlenih, formiralo odjeljenje radi sprečavanja korupcije, čiji je jedan od ciljeva obavljanje poslova koji izgrađuju i jačaju integritet zaposlenih kroz sprovođenje anti-koruptivnih i drugih mjera“, kaže se u saopštenju.

Adžić je naveo da će zadatak Odjeljenja za antikorupciju biti preduzimanje preventivnih, operativnih i drugih mjera i radnji u skladu sa zakonom na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja službenika Ministarstva koji vrše poslove koji su predmet kontrole.

