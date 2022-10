Adžić: EK potvrdila odlične rezultate u borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) potvrdila je odlične rezultate Crne Gore u borbi protiv kriminala, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

„Borba protiv kriminala i korupcije zasigurno će biti pohvaljena u Godišnjem izvještaju EK za Crnu Goru, koji će biti objavljen tokom naredne sedmice“, kazao je Adžić.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kazao da aktivnost tog resora u pogledu borbe protiv kriminala i korupcije pokazuju njihovu opredijeljenost evropskom putu.

„U proteklih pola godine MUP je, u saradnji sa institucijama u zemlji i inostranstvu, sproveo više akcija sa ciljem razbijanja najozbiljnijih organizovanih kriminalnih grupa“, podsjetio je Adžić.

Prema njegovim riječima, međuinstitucionalna saradnja dala je dobre rezultate, a MUP je prepoznat i kao pouzdan partner međunarodnim policijskim organizacijama.

„Započeli smo reformu bezbjednosnog sektora, a pozitivna ocjena EK daje vjetar u leđa našim naporima da Crnu Goru učinimo bezbjednom. Beskompromisnu borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije nastavljamo još jače i odlučnije“, poručio je Adžić.

