Adžić: Afirmišemo princip rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) snažno afirmiše princip rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti, poručio je resorni ministar Filip Adžić.

Kako je saopšteno iz MUP-a, važnost rodno-inkluzivnog pristupa bezbjednosti granica bila je tema dvodnevne godišnje konferencije OEBS-ove platforme za rodnu ravnopravnost u graničnoj bezbjednosti i upravljanju, koja se od utorka održava u Podgorici.

Godišnja konferencija, koju je organizovalo OEBS-ovo Odjeljenje za trans-nacionalne prijetnje uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, okupila je 35 predstavnika graničnih agencija iz 19 država.

Adžić je, na otvaranju konferencije, kazao da su žene jednako dobre i sposobne policijske službenice kao i njihove muške kolege.

On je istakao da su djevojke i žene važan segment bezbjednosnog sistema, ne samo Crne Gore, već svakog uređenog i demokratskog društva.

„Znajte da u Ministarstvu unutrašnjih poslova imate pouzdanog partnera koji je spreman da da puni doprinos daljem afirmisanju rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti“, poručio je Adžić.

Iz MUP-a je saopšteno da su, tokom interaktivnog događaja, članovi Platforme prošli obuku o tome kako da integrišu rodnu perspektivu u svoj svakodnevni rad, sa ciljem povećanja efikasnosti graničnih i carinskih agencija.

„Prisutni su, takođe, učestvovali u praktičnim vježbama i, zajedno sa međunarodnim ekspertom za Agendu Žene, mir i bezbjednost, analizirali vezu između rodnih predrasuda i stereotipa sa jedne, i identifikacije prekograničnih zločina sa druge strane“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, zajedno sa španskom nacionalnom policijom, razgovarali i o mogućim načinima za prevenciju i borbu protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, i usvojili alate i znanja o tome kako da prepoznaju i spriječe takva ponašanja.

„Zajedno sa bivšim agentom FBI-a, članovi OEBS-ove Platforme za rodnu ravnopravnost istakli su važnost angažovanja rukovodstva i potrebu da se stvore odgovarajući rodno-inkluzivni uslovi za muškarce i žene koji rade u sektoru bezbjednosti“, kazali su iz MUP-a.

Kako su naveli, OEBS-ova Platforma za rodnu ravnopravnost u bezbjednosti i upravljanju granicama osnovana je 2016. godine i sastoji se od predstavnika graničnih i carinskih službi srednjeg i visokog nivoa.

„Ona ima za cilj da podrži granične agencije država učesnica OEBS-a i partnera za saradnju u njihovim naporima da promovišu rodnu ravnopravnost u bezbjednosti i upravljanju granicama“, dodaje se u saopštenju.

