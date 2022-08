Abazović: Vlada zahvaljuje Francuskoj na pomoći

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu se najiskrenije zahvaljuje Francuskoj na podršci i pomoći, kazao je premijer Dritan Abazović.

Ministarka vanjskih poslova Francuske Katrin Kolona prethodno je rekla da će Francuska pomoći Crnoj Gori u borbi protiv sajber napada.

“Vlada Crne Gore se najiskrenije zahvaljuje Francuskoj na podršci i pomoći. Razvijamo partnerstvo i stvaramo bezbjedniju budućnost za sve naše građane”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je sada posebno naglašen značaj Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost, koji će biti smješten u Podgorici, kao projekat Ministarstva Evrope i vanjskih poslova Francuske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS