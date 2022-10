Abazović učesnicima Prajda: Šetnja do pravednije i bolje Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora biće slobodna i evropska samo kada svi njeni građani budu slobodni u ostvarivanju svojih prava bez ijednog “ali”, poručio je premijer Dritan Abazović povodom Parade ponosa koja će danas biti održana u Podgorici.

On je uputio pismo podrške organizatorima Prajda u kome je naveo da usljed ranije preuzetih obaveza u inostranstvu nije u mogućnosti da prisustvuje dodađaju.

“Moja vizija je slobodna i evropska Crna Gora, a takva će biti samo kada svaki njen građanin i građanka budu slobodni u ostvarivanju svih svojih prava bez ijednog „ali““, rekao je Abazović.

On je kazao da napori organizatora Prajda i doprinos na vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori zaslužuju puno poštovanje i zahvalnost.

„Uvjeren da ćete sa mojim kolegama iz Vlade danas šetati do pravednije i bolje Crne Gore, želim vam uspješan Montenegro Prajd 2022. jer ‘nemavišeali“, poručio je Abazović.

On je podsjetio da će u ime Vlade današnjoj Povorci ponosa prisustvovati ministri ljudskih i manjinskih prava, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ekonomskog razvoja i turizma Fatmir Đeka, Ana Novaković Đurović i Goran Đurović.

Abazović je istakao da je u znak podrške zgrada Vlade u Karađorđevoj ulici u Podgorici simbolično osvijetljena duginim bojama.

