Abazović: Teška pitanja rješavamo odmah, bez uslovljavanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora odmah da rješava teška pitanja, bez zadrške i uslovljavanja, da bi mogla da se fokusira na evropsku agendu i reformski proces, kazao je premijer Dritan Abazović na radnom doručku sa ambasadorima država članica Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Iz Vlade je saopšteno da su na sastanku Abazovića sa ambasadorima država članica EU prezentovani rezultati istraživanja javnog mnjenja koji, kako se navodi, pokazuju da Vlada Crne Gore ima podršku više od 60 odsto građana.

Abazović je poručio da Crna Gora jača demokratski kapacitet kako bi se donosile najvažnije odluke koje će podstaći evropsku perspektivu države.

„Da bismo mogli da se fokusiramo na našu evropsku agendu i reformski proces, teška pitanja moramo rješavati odmah, bez zadrške i uslovljanja“, istakao je Abazović.

Šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Kristina Oana Popa kazala je da radni doručak dolazi u susret održavanju sjednice Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, koji će ovog mjeseca biti održanu Podgorici, i to prvi put van granica EU.

Iz Vlade su naveli da je radni doručak organizovan povodom početka češkog predsjedavanja EU.

Ambasadorka Češke u Crnoj Gori Janina Hrebičkova naglasila je da „ovako pozitivni signali iz Brisela i iz svih država članica EU nijesu viđeni u posljednje 22 godine”.

„Samim tim, Crna Gora može biti kolateralni pobjednih aktuelnih prilika“, navela je Hrebičkova.

Ona je, kako se navodi, govorila o fokusu EU tokom predsjedavanja Češke, sa posebnom pažnjom na značaj evropskih integracija Zapadnog Balkana.

„Tokom radnog doručka razgovaralo se o reformskom procesu, izazovima na putu daljih integracija, unutrašnjim političkim prilikama, regionalnoj saradnji, geopolitičkim izazovima izazvanim agresijom Rusije na Ukrajinu, infrastrukturnim projektima i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na sjeverni region“, kaže se u saopštenju.

