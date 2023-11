Abazović: Rijad izabran za domaćina EXPO uz podršku Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, izabran je za domaćina svjetske izložbe za 2030. godinu uz podršku Crne Gore, kazao je predsjednik Građanskog pokreta URA i bivši premijer Dritan Abazović.

On je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je Vlada Crne Gore glasala da Rijad dobije organizaciju EXPO 2030.

“Nova Vlada, kao što sam i očekivao, nije imala hrabosti da promijeni odluku prethodne, pa je, uz podršku Crne Gore, Rijad izabran za domaćina”, napisao je Abazović.

Prema njegovim riječima, to je još jedan u nizu dokaza ispravnosti odluka 43. Vlade.

Abazović se zahvalio šefu crnogorske diplomarije Filipu Ivanoviću i svim zaposlenima u Ministarstvu vanjskih poslovaa na, kako je naveo, konzistentnosti i uputio ih da nastave da u strateškim pravcima slijede politiku koju je uspostavila prethodna izvršna vlast.

“Koliko sada neracionalno zvuče sinhronizovani pritisci da promijenimo odluku i da to, navodno, može uticati na evropski put Crne Gore”, dodao je Abazović.

On je ukazao da je kandidaturu Italije podržalo 17 država, od čega je šest članica EU, dok je značajan broj članica glasao Rijad.

“Idemo dalje, svaka propaganda se dnevno obesmišljava, a superiornost odluka 43. Vlade se potvrđuje na svakom mjestu na domaćoj i međunarodnoj sceni”, naveo je Abazović.

