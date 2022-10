Abazović: Reforma javne uprave je reforma cijelog društva

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozvao je sve nadležne institucije i donosioce odluka da na proces reforme javne uprave gledaju kao na zajednički i jedan od najvažnijih ciljeva, koji će omogućiti ispunjavanje dijela uslova na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je, na sjednici Savjeta za reformu javne uprave u novom sazivu, kazao da reforma javne uprave traje dugo.

On je kazao da je na njima da već započete procese podrže i daju puni doprinos u realizaciji.

„Abazović je istakao da je reforma javne uprave, reforma cijelog društva pozivajući sve nadležne institucije i donosioce odluka da, u duhu usvojenog petogodišnjeg strateškog okvira, na proces reforme javne uprave gledaju kao na zajednički i jedan od najvažnijih ciljeva, koji će omogućiti ispunjavanje dijela uslova na putu pristupanja EU“, kaže se u saopštenju.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj rekao je da je na evropskom putu Crne Gore potrebna otvorena, inkluzivna, dostupna, efikasna javna uprava.

„Potrebno je da zajedničkim angažovanjem kontinuirano radimo na unapređenju poslovnih procesa i digitalnoj transformaciji u cilju stvaranja efikasne i transparentne javne uprave, kako bi djelovali u skladu sa interesima i potrebama svih građana“, poručio je Dukaj.

On je upoznao članove Savjeta da je planirano formiranje Sekretarijata Savjeta za reformu javne uprave kroz projektnu podršku.

Kako je saopšteno, rad Sekretarijata bi trebalo da doprinese dijalogu između svih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces, unapređujući rad Savjeta i jačajući njegovu ulogu.

Navodi se da će, sa druge strane, biti osigurano detaljno i kontinuirano praćenje realizacije planiranih aktivnosti Savjeta.

Iz Vlade su kazali da je ministar finansija Aleksandar Damjanović upoznao članove Savjet sa ključnim ciljevima iz Programa reformi javnih finansija (PFM).

On je istakao da će usvajanje tog strateškog dokumenta biti prioritet Ministarstva finansija u narednom periodu.

„Ključni reformski planovi Crne Gore u ovoj oblasti za naredni period su uspostavljanje dobrog finansijskog upravljanja u cilju unapređenja ekonomije, efikasnosti i efektivnosti u upravljanju javnim resursima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je usvajanje PFM programa jedan od ključnih kriterijuma za dalje korišćenje sredstava kroz Instrumente pretpristupne podrške (IPA) i preduslov za Sektorsku budžetsku podršku.

„Savjet je razmatrao teme optimizacije i profesionalizacije javne uprave, kao i transparentnost rada u javnom sektoru, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, i izazovima sa kojim se susrijeću“, rekli su iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da se Savjet upoznao sa dosadašnjim aktivnostima u cilju sprovođenja Strategije reforme javne uprave, kao i sa pripremama za sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske komisije i Crne Gore, planiranog za 7. oktobar ove godine.

Članovi Savjeta su Dukaj, Damjanović, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, rada i socijalnog staranja Admir Adrović, ministrka evropskih poslova Jovana Marović, predstavnik Zajednice opština Saša Šćekić.

U Savjetu su i direktor Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Ivan Medojević, predstavnik akademske zajednice Dražen Cerović, kao i predstavnice nevladinih organizacija Biljana Papović i Milena Muk.

Iz Vlade su rekli da je za sekretarku Savjeta za reformu javne imenovana generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju I IPA fondove u Ministarstvu javne uprave, Marija Hajduković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS