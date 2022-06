Abazović prihvatio poziv Zelenskog da posjeti Kijev

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović prihvatio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da posjeti Kijev, saopšteno je danas iz Kabineta premijera.

Zelenski je u četvrtak, u telefonskom razgovoru, pozvao Abazovića da posjeti Kijev.

“Kao što je najavio, Abazović će pokrenuti ideju o zajedničkoj posjeti Kijevu premijera sa Zapadnog Balkana, naročito NATO zemalja iz regiona, s ciljem da se uputi snažnija i jedinstvenija poruka podrške sa Zapadnog Balkana suverenitetu i integritetu Ukrajine”, kaže se u saopštenju.

Abazović je, u razgovoru sa Zelenskim, istakao da Crna Gora od početka pruža otvorenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine.

“On je naglasio da se evropske vrijednosti slobode i prava na sopstveni izbor danas brane izvan granica Evropske unije i da Crna Gora stoprocentno podržava odnos Evropske unije prema ruskoj invaziji na Ukrajinu”, kaže se u saopštenju iz kabuineta premijera.

