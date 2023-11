Abazović: Prethodna vlada ostvarila rezultate koje aktuelna neće moći da nadmaši

Podgorica, (MINA) – Prethodna crnogorska vlada ostvarila je rezultate koje 44. Vlada neće moći da nadmaši i dostigne, ocijenio je bivši premijer Dritan Abazović.

Abazović je u emisiji “Naglas” na Televiziji Crne Gore rekao da 43. vlada, ostavlja iza sebe osjećaj slobodnog promišljanja i da niko nije nedodirljiv već su svi jednaki pred zakonom.

“Ta vlada ima rezultate kakve 44. vlada neće moći da nadmaši i dostigne”, naveo je Abazović.

Kako prenosi portal RTCG, on je rekao da sadašnja vlast, da su ponovljeni parlamentarni izbori, ne bi bila na vlasti “kao što neće biti dio 45. vlade”.

Abazović, koji je i lider Građanskog pokreta URA, je naveo da je za vrijeme njegove vlade napadnut sam vrh kriminalne hobotnice.

On je kazao da je označio neke konkretne nosioce kriminalnih aktivnosti, od kojih su neki već na optuženičkoj klupi, neki “u Skaj aplikaciji a neki su u javnosti prepoznati kao takvi”.

“Taj ko bude htio da ispravlja nepravdu, moraće da se suoči sa strukturama koje se nalaze na drugoj strani”, rekao je Abazović.

On je kazao da sedmi sudija Ustavnog suda može da bude izabran “već sjutra”, ali da se neki ljudi u političkom životu “ne raduju pobjedama sopstvene države”.

Kako je Abazović rekao, kadrovska politika bila je najveća omča 43. vladi, ali da je to svakako generalni problem u Crnoj Gori.

On je naveo da je 12. maja prošle godine u Crnoj Gori napravljena najveća zapljena švercovanih cigareta u svijetu.

Prema njegovim riječima, pitanje šverca i zloupotreba predstavlja pitanje za druge institucije, koje se bave istragama.

Abazović je rekao da je sudstvo u Crnoj Gori najgora grana vlasti, dodajući da se mora ući u njegovu reformu.

“Uz punu političku podršku, dovoljno je pola mandata da se riješe glavne stvari borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Svi idu linijom manjeg otpora, niko neće ovo da radi”, naveo je Abazović.

