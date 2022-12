Abazović: Ostajemo čvrsto posvećeni integraciji u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje čvrsto posvećena integraciji u Evropsku uniju (EU), kazao je premijer Dritan Abazović i pozvao na hitno izglasavanje sudija Ustavnog suda u cilju prevazilaženja institucionalne krize.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ zahvalio ministrima vanjskih poslova Austrije i Slovenije Aleksanderu Šalenbergu i Tanji Fajon na iskazanoj podršci Vladi Crne Gore.

“Ostajemo čvrsto posvećeni integraciji u EU. Pozivamo na hitno izglasavanje sudija Ustavnog suda u cilju prevazilaženja institucionalne krize”, rekao je Abazović.

