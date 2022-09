Abazović: Nema rješenja koje nas ostavlja van vlasti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović ocijenio je da nema rješenja koje bi tu partiju ostavilo izvan vlasti.

“U Crnoj Gori postoji malo političke zbunjenosti, ali mislim da nema rješenja koje bi nas ostavilo van vlade”, rekao je Abazović za Gardijan.

On je kazao da će URA i njeni partneri u svakom slučaju, bili novi izbori ili novi koalicioni sporazum, zadržati kontrolni udio u vladi.

“Ono što smo obećali našim partnerima u Stejt departmentu je da ćemo definitivno imati kontrolni paket vlade i da ćemo zadržati bezbjednosni sektor i vanjsku politiku”, naveo je Abazović.

On je kazao da je njegova Vlada oborena političkim uticajem organizovanog kriminala nakon što je zaustavila švercere kokaina i cigareta.

Abazović je rekao “da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović problem”.

“To je moje lično mišljenje, jer je on duboko umiješan u korupciju”, rekao je Abazović.

