Abazović: Naše misli su sa porodicama preminulih i prijateljskim narodom Turske

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović uputio je saučešće turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu povodom nesreće u rudniku uglja na sjeveru Turske.

U nesreći je poginulo najmanje 40 osoba.

“Sa dubokom tugom čuli smo vijest o tragičnoj nesreći u rudniku uglja u sjevernoj Turskoj, koja je odnijela živote 40 rudara. Naše misli i molitve su sa porodicama preminulih i prijateljskim narodom Turske”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

