Abazović: Najvažnije je da Đukanović više ne bude predsjednik

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA još nema konačan stav o tome kako će nastupiti na predsjedničkim izborima, kazao je lider te stranke i premijer Dritan Abazović, navodeći da je najvažnije da Milo Đukanović više ne bude predsjednik države.

Abazović je novinarima, nakon ozvaničenja početka izgradnje Javno zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije u Podgorici, rekao da URA još nije zauzela konačan stav o tome kako će nastupiti na predsjedničkim izborima.

„Vidjećemo ko će biti kandidati. Najvažnija stvar je da Crna Gora dobije novog predsjednika, da predsjednik više ne bude Đukanović“, rekao je Abazović.

Upitan da prokomentariše izjavu izaslanika Sjedinjenih Američkih Država Gabrijela Eskobara, koji je rekao da se Crna Gora nalazi pred institucionalnim kolapsom, Abazović je rekao da Eskobara smatra prijateljem Crne Gore.

„Ako gledate sa aspekta Ustavnog suda, ne može niko da prenebregne da smo u nezavidnoj situaciji. Što se tiče ostalih stvari, mislim da sistem nema nikakav problem sa funkcionalnošću, i mislim da to građani osjećaju“, rekao je Abazović.

On je ponovo apelovao na poslanike da izaberu četvoro sudija Ustavnog suda.

„To je ključ koji će da otvori sve ostale političke procese i za institucionalno oblikovanje Crne Gore. Nadam se da će postojati dogovor da se izabere četvoro sudija i da na taj način savladamo veliku prepreku“, naveo je Abazović.

Upitan da prokomentariše poruke iz Brisela da je moguće da Evropska unija (EU) reaguje, ako se ne izaberu sudje Ustavnog suda, on je kazao da je to stara poruka i da je sve to trebalo da se završi do 31. jula.

„Svakom u Crnoj Gori je jasno ko do sada to nije želio da riješi. Sada je nova šansa. Dajte da se 5. ili 10. februara, kada bude sjednica Skupštine, izaberu četiri sudije“, poručio je Abazović.

Kako je rekao, ako se to ne desi, treba jasno prepoznati ko nije glasao da se Ustavni sud kompletira.

Abazović je, odgovarajući na pitanje osjeća li odgovornost zbog sve oštrijih kritika iz Brisela, kazao da je Vlada završila sve svoje obaveze.

„Da nijesu srušili Vladu, i obaveze iz evropske agende bi bile završene. Sve se uradilo osim onoga što je trebalo u parlamentu“, naveo je Abazović.

Tehnička Vlada, kako je ocijenio, radi mnogo bolje i efikasnije nego ona u punom mandatu.

Abazović je, govoreći o izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu, kojima se omogućava da mandat vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca može trajati do izbora čelnika državnog tužilaštva u punom mandatu, kazao da Vlada nije mogla da se ogluši o zahtjev Tužilačkog savjeta (TS).

„Niti će to biti praksa dok bude bilo 43. Vlade“,

dodao je Abazović.

On je rekao da su se borili svim silama da dođe do promjena u Tužilaštvu da bi se isporučili rezulati, prije svega u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Vlada se, kako je kazao, ponijela odgovorno.

„Dobili smo inicijativu TS-a i u skadu sa tim reagovali smo prema Skupštini. Poslanici će imati konačnu riječ“, dodao je Abazović.

On je rekao da će Vlada u najkraćem mogućem periodu zatražiti vanredno sazivanje sjednice parlamenta.

Na pitanje da li je stiglo lož ulje za škole, Abazović je odgovorio da nema nikakvih problema sa grijanjem.

On je rekao da je to naslijeđeni problem, i da je Zakon o javnim nabavkama loš.

Abazović je dodao da se nada da će se ići u izmjene tog pravnog akta.

„Nadam se da ce Jugopetrol izaći u susret i završiti ono što je njegova obaveza. Novca ima“, kazao je Abazović.

