Abazović na okruglom stolu Economista u Atini

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović učestvovaće danas u Atini na godišnjem vladinom okruglom stolu pod nazivom Antiteze, transformacije i dostignuća u svijetu koji se mijenja, u organizaciji medijske grupacije Economist.

Abazović će, kako su saopštili iz njegovog kabineta, biti jedan od govornika na panelu “Jugoistočna Evropa: Može li postojati stabilnost i prosperitet u regionu?”, na kojem će se raspravljati o implikacijama ruske invazije na Ukrajinu, energetskoj krizi i pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji.

„Pored Abazovića, učesnici panela su predsjednik

Vlade Kosova Albin Kurti, specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Stjuart Pič i bivši ministri vanjskih poslova Grčke, Dora Bakojanis i George Katrougkalos“, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta Abazovića najavili su da će on, pored učešća na panelu, imati nekoliko bilateralnih susreta tokom boravka u Atini.

