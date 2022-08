Abazović: Ispunjeni svi politički prioriteti Vlade

Podgorica, (MINA) – Svi politički prioriteti 43. Vlade su realizovani, ili je njihovo ispunjavanje pri samom kraju, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, na konferenciji za novinare povodom 100 dana Vlade, rekao da je prvi prioritet iz ekspozea bio nastavak beskompromisne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„U 100 dana imate tektonske poremećaja, u pozitivnom smislu, imate najveću zapljenu cigareta, ostvarena je fenomenalna saradnja sa Europolom“, naveo je Abazović.

On je podsjetio na procese koji su pokrenuti protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda, predsjednika Privrednog suda, kao i protiv nekih policijskih službenika.

Prema riječima Abazovića, Vlada je stvorila ambijent da tužilaštvo profunkcioniše i isporuči rezultate koje su evropski partneri očekivali.

„Svi prioriteti su za 100 dana realizovani, ili su pri kraju“, naglasio je Abazović.

On je naveo da je u srijedu “regulisan ugovorni odnos sa jednom vjerskom zajednicom”, i da su spremni da regulišu i druge odnose.

“Spremni smo da regulišemo i drugi odnos, ako Crnogorska pravoslavna crkva bude željela da uđe u isti aranžman. Oni su takođe poslali pismo da su spremni za to i ne postoji nikakva restrikcija sa naše strane da krenemo prema tim aktivnostima”, kazao je Abazović.

On je istakao da se prvi put, nakon 16 godina, krenulo u izgradnju bolnice u Podgorici, Klinike za mentalno zdravlje, i da je pet miliona EUR podijeljeno svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.

„Ne postoji zdravstvena jedinica koja neće dobiti pomoć države. Već su predviđene investicije za bolnicu u Beranama, Bijelom Polju, Dom zdravlja (DZ) i bolnicu na Cetinju, DZ Budva, bolnicu u Risnu i Kotoru“, naveo je Abazović.

On je kazao da javna uprava takođe doživljava veliku reformu i da se ide putem digitalizacije.

Abazović je podsjetio da je pripremljen Nacrt zakona o Vladi i Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Kako je kazao, prostorni plan Crne Gore je nemoguće realizovati u 100 dana, ali je spreman da u narednim mjesecima ode na usvajanje prema Skupštini.

„To je dokument koji je strateški važan, koji se radi za period do 2040. godine i koji će odrediti nove enrgetske objekte u Crnoj Gori, zbog toga se malo kasni sa tim“, pojasnio je Abazović.

On je istakao da se Vlada bavila svim pitanjima, i da ne postoji nešto što nijesu „napali“ u pethodnih 100 dana.

Abazović je kazao da je, kada se govori o vanjskim poslovima, dovoljno vidjeti broj njegovih susreta sa stranim zvaničnicima u proteklih 100 dana.

On je naglasio da, od kada postoji državni protokol, u 100 dana niko nikad nije imao više međunarodnih aktivnosti.

„Sreo sam se sa devet premijera, koji su bili naši gosti, ili mi njihovi, što znači da svakih 11 dana sretnete nekog premijera. Sreo sam se i sa nekim predsjednicima“, rekao je Abazović.

On je ponovio da je predstavnik najmanje države koja je otišla da pruži podršku predsjedniku Ukrajine u Kijevu.

„Bilo je priče prilikom formiranja Vlade kako će da funkcioniše Savjet za odbranu, bez ikakvih restrikcija, svaka sjednica je mogla da traje pet minuta, nijednog sekunda nije bilo nikakve dileme“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, Crna Gora povećava broj vojnika koji će biti dio NATO misije sa 20 na 60.

„Sve što se tiče restriktivnih mjera sprovodi se. Jedina smo država koja, u malom kapacitetu, sprovodi mjere koje idu restriktivnije, koje se tiču blokiranja imovine građana Rusije“, naveo je Abazović.

On je kazao da je ove godine u Potočarima jedna od najbrojnijih bila delegacija Vlade Crne Gore.

„Osuđujemo genocid svugdje na svijetu, naročito nad našim komšijama, prijateljima Bošnjacima, to je bila poruka univerzalnog karaktera, da se to više nikom nigdje ne ponovi“, istakao je Abazović.

Govoreći o neimenovanjima u Sudskom savjetu, Ustavnom sudu i vrhovnog državnog tužioca, on je kazao da bi, da je bilo do Vlade, sve to bilo riješeno.

“Algoritam je postojao za sva tri pitanja, neki političari nijesu htjeli to da prihvate. Sada više nema nikakve restrikcije”, rekao je Abazović i dodao da je na potezu Skupština.

Kako je kazao, svako ko “gura” u destabilizaciju, ne želi da Crna Gora dobije mjerila za ulazak u EU.

“Vlada ne blokira evropski put i ne skreće fokus, već rasčišćava prostor da bi brže pristupila EU”, istakao je Abazović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je istakao da je zapljena cigarate iz slobodne zone Luke Bar uspjeh.

“Pripremili smo predlog zakona o postupanju sa oduzetim cigaretama. Taj zakon još nije utvrđen ali je napravljena informacija, zato što se čeka komunikacija sa našim međunarodnim partnerima kako ne bi pogriješili i napravili štetu u postupku sa tim cigaretama”, rekao je Damjanović.

Kako je kazao, da li će postojati prostor da se prihoduje između 15 i 20 miliona EUR, ili će uništiti te cigarete, razgovaraće o tome sa međunarodnim partnerima.

On je dodao da je zapljena cigareta “tektonski poremećaj”.

“Samo to da je urađeno za ovih 100 dana pa da se kaže – svaka čast”, rekao je Damjanović.

On je istakao da 43. Vlada radi transparentno, odgovorno i zakonito.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović kazala je da je počastvovana prilikom da doprinese jačanju naučno-istraživačke zajednice.

„Crna Gora je, nakon pauze od godinu i po, opet prepoznala značaj nauke, ovog puta u zajedništvom sa inovacijama“, rekla je Šćepanović.

Ona je kazala da je 100 dana malo za sve što se osjeća i vidi da je potrebno uraditi u jednoj oblasti, ali da je dovoljno da se preoznaju te potrebe i stvore uslovi za njihovo rješavanje.

Šćepanović je kazala da je nauci na nacionalnom niovu hitno potreban oporovak, kako bi istraživači mogli adekvatno iskoristiti svoje potencijale.

