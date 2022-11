Abazović: Crna Gora stoji uz svoje prijatelje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora stoji uz svoje prijatelje i dijeli tugu građana Turske, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je osudio napad u Istanbulu, u kome je šest osoba poginulo, a više desetina povrijeđeno.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ naveo da Crna Gora stoji uz svoje prijatelje.

“Izražavamo solidarnost i dijelimo tugu građana Turske. Povrijeđenima želim brz oporavak”, rekao je Abazović.

