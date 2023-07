Abazović: Crna Gora da nastavi sa reformama i gradnjom institucija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da iskoristi šansu, nastavi sa reformama i gradi demokratske institucije koje će garantovati više pravde i sloboda, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ rekao da je, sa predsjednikom Fondacije za otvoreno društvo /Open Society Foundation/ Aleksom Sorošem, razgovarao o unapređenju demokratskih procesa u regionu, sa naglaskom na potrebu brze integracije u Evropsku uniju.

“Crna Gora mora iskoristiti šansu, nastaviti sa reformama i graditi demokratske institucije koje će garantovati više pravde i sloboda. Na pravom smo putu”, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS