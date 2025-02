Opozicioni poslanici sprječavali Čarapića da dođe do prostorija kluba

Podgorica, (MINA) – Poslanici opozicije nijesu dozvoljavali šefu poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasiliju Čarapiću da dođe do prostorija kluba te partije u parlamentu.

Poslanici Demokratske partije socijalista i poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević blokirali su hodnik u Skupštini koji vodi do prostorija klubova DPS-a i PES-a.

Čarapić je rekao da mu onemogućavaju da uđe u prostorije poslaničkog kluba i uzme lične stvari.

“To je jedan čin koji apsolutno nema smisla, ja se nikad nijesam povukao ni pred kim”, rekao je Čarapić.

On je kazao da ne zna šta je motiv za takvu akciju opozicije i dodao da je već duže vrijeme njihova meta.

Poslanici opozicije i PES-a dogovorili su se da poslanici PES-a uđu u jednu od prostorija koje koriste.

Poslanici PES-a napustili su Skupštinu.

