Završen NATO samit u Vašingtonu

Podgorica, (MINA) – NATO samit, kojim je obilježena 75. godišnjica Alijanse, završen je u Vašingtonu, a saveznice su usvojile niz odluka o daljem jačanju odbrane i odvraćanja, dugoročne podrške Ukrajini i snaženju globalnih partnerstava.

Lideri savezničkih država NATO su, kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, usvojili i Deklaraciju, kojom je mapiran dalji put razvoja i prioritetne aktivnosti Alijanse.

Delegaciju Crne Gore predvodio je predsjednik Vlade Milojko Spajić, a tokom trodnevnog samita, premijer i ministri vanjskih poslova i odbrane, Filip Ivanović i Dragan Krapović, učestvovali su na brojnim tematskim sastancima i imali niz susreta na marginama skupa.

Iz Vlade su kazali da je, posljednjeg dana Samita, Ivanović učestvovao na sastanku čelnika Alijanse (NAC) sa liderima Australije, Japana, Novog Zelanda, Južne Koreje i Evropske unije.

„Razgovarali su o zajedničkim sigurnosnim prijetnjama i daljem produbljivanju saradnje, ocijenivši da NATO nastoji da jača veze sa partnerima u Indo-Pacifiku i sa Evropskom unijom, sa ciljem očuvanja mira i zaštite međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u četvrtak održan i sastanak Savjeta NATO-Ukrajina na nivou šefova država i vlada, kojem se pridružio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

„Saveznici su potvrdili da će nastaviti da podržavaju Ukrajinu u borbi protiv ruske agresije, kao i u vanjskopolitičkim asiracijama“, rekli su iz Vlade.

Kako su dodali, donijet je robustni paket praktične i političke podrške Ukrajini koji će je približiti NATO.

„Dogovoreno je uspostavljanje NATO bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu, kroz koordinaciju Alijanse, kao zalog za dugoročnu bezbjednosnu pomoć, aaveznice su se saglasile i da uspostave Zajednički centar za analizu, obuku i obrazovanje NATO-a i Ukrajine u Poljskoj“, rekli su iz Vlade.

Ivanović je kazao da Crna Gora nastavlja da pruža svoj doprinos jačanju jedinstva unutar Alijans.

On je istakao da je, pored vojne moći, izuzetno važno da NATO bude politički snažan, ujedinjen i spreman da pruži odgovor na različite i kompleksne izazove modernog doba sa kojima se svakodnevno suočavamo.

Ivanović je ocijenio da je rat u Ukrajini potvrdio značaj koji NATO ima za širu globalnu bezbjednost, naročito kroz snažno jedinstvo i iskazanu solidarnost sa partnerima i među državama članicama.

On je naglasio da je za Crnu Goru pitanje stabilnosti i sigurnosti u regionu Zapadnog Balkana od krucijalne važnosti, i istakao da je zadovoljan što je na nivou cijele Alijanse prepoznat strateški značaj tog područja.

Prema riječima Ivanovića, intenziviranje političke i praktične podrške NATO i EU u domenu reformi, regionalnog mira i bezbjednosti doprinosi i opštoj otpornosti regiona na sve izazove, sajber, hibridne i druge prijetnje, sa kojima se, kao dio međunarodne zajednice, suočava.

„Crna Gora ostaje privržena jedinstvu i solidarnosti NATO-a u odbrani slobode i demokratije“, zaključio je Ivanović.

Sljedeći Samit NATO-a biće održan naredne godine u holnadskom gradu Hagu.

