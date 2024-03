NPCG dobija opremu za nadzor zaštićenih šumskih područja

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) potpisali su Sporazum za nabavku opreme koja će, kako je saopšteno, poboljšati nadzor i unaprijediti upravljanje zaštićenim područjima.

Iz Ministarstva su kazali da je riječ o inovativnoj opremi za digitalizaciju monitoringa šumskih područja, vrijednoj preko 50 hiljada EUR.

Kako su pojasnili iz tog resora, uvođenjem NFC tehnologije za označavanje i praćenje drveća, biće omogućen trajni monitoring i kontrola, uz mogućnost ažuriranja podataka u realnom vremenu.

“Tagovanjem drveća doprinosimo sprečavanju nelegalne sječe šume. Sva stabla će biti označena fizičkim tagom sa jedinstvenim ID zapisom, koji sadrži sve potrebne detalje poput vrste drveta, starosti, obima, fotografije i slično”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će kroz sistem biti moguće i dodavanje različitih modula, kako bi se proširile informacije koje se prepoznaju kao relevantne.

“Ovakav način označavanja stabala obezbjeđuje praćenje cjelokupnog životnog ciklusa”, rekli su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, posljedice klimatskih promjena i prenamnožavanja potkornjaka u NP Prokletije, tokom prošle godine dovele su do velikog isušivanja stabala.

“Pa je projektom predviđena i kupovina feromonskih klopki, čiji je cilj mokro hvatanje potkornjaka koji dovodi do sušenja stabala smrče, pa se na taj način mođe omogućiti efikasnije upravljanje ovim ekosistemima”, navodi se u saoptšenju.

Potpisivanje sporazuma za nabavku opreme dio je projekta “Integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori”.

