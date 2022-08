NATO u kontaktu sa crnogorskim vlastima povodom sajber napada

Podgorica, (MINA) – NATO je upoznat sa izvještajima o sajber napadima u Crnoj Gori i spreman je da pomogne, saopštili su iz Alijanse, dodajući da su njihovi eksperti u kontaktu sa crnogorskim vlastima.

Iz NATO-a su, za Glas Amerike, kazali da su oni važna platforma za konsultacije među saveznicima, uključujući i razmjenu informacija o zlonamjernim sajber aktivnostima.

“Vidjeli smo izvještaje o sajber napadima na servere crnogorske vlade. Naši eksperti su u kontaktu sa crnogorskim vlastima i spremni smo da im pružimo podršku ako je to potrebno“, naveo je neimenovani zvaničnik NATO-a.

On je rekao da se u sajber prostoru svakodnevno vode borbe.

“Vidimo sajber napade na dnevnoj osnovi i NATO i naši saveznici reaguju na tu realnost, ukjučujući jačanje naših kapaciteta da otkrijemo, spriječimo i odgovorimo na zlonamjerne sajber aktivnosti“, poručio je zvaničnik Alijanse.

Predsjednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović sazvao je danas hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost povodom hakerskih napada za koje je rekao da su politički motivisani.

