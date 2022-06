Vuković petoplasirana u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković debitantski nastup u Diajmantskoj ligi završila je kao petoplasirana.

Vuković je preskočila 195 centimetara i izjednačila svoj najbolji rezultat ove sezone.

Ona je imala istu visinu kao i Ukrajinka Julija Levčenko i Australijanka Nikol Olislegers, ali je zbog više pokušaja ostala bez medalje.

Pobijedila je zlatna iz Beograda, Ukrajinka Jaroslava Mahučih rekordom sezone od 201 centimetar.

Drugo mjesto pripalo Ukrajinki Irini Gerašenko sa preskočenih 198 centimetara.

