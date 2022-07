Vuković osvojila zlato u Oranu, Furtula bronzani

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na Mediteranskim igrama u alžirskom Oranu.

Vuković je u Oranu opravdala ulogu favoritkinje.

Ona se prvi put na zaletištu pojavila na 181 centimetar, zatim na visini od 187, što je preskočila iz prvog puta.

Na 190 je jednom rušila ljestvicu, za razliku od Grkinje Tatjane Gusin, koja je iz prvog pokušaja došla na centimetar od ličnog rekorda.

Nijedna druga takmičarka nije preskočila tu visinu, pa je ostalo da njih dvije riješe ko će biti šampionka, a Vuković je preskočila 192 centimetra.

I Danijel Furtula ostvario je uspjeh i osvojio je bronzanu medalju u bacanju diska.

On je disk bacio 61,74 metra, a četiri puta je bacao preko 60.

Furtuli je to druga medalja na Mediteranskim igrama, pošto je i u Mersinu 2013. godine bio treći.

Zlato je pripalo Kipraninu Aposotolosu Parelisu sa rezultatom 63,59, dok je srebro otišlo u ruke Hrvatu Martinu Markoviću hicem 62,49.

