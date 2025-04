VPSCG odvojio finansijska sredstva za pomoć i podršku klubovima

Podgorica, (MINA) – Upravni odbor Vaterpolo plivačkog saveza finansijski će pomoći klubove sa 150 hiljada EUR, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je osnovna namjena raspodjele sredstava podrška klubovima za razvoj vaterpola u Crnoj Gori, nagrada za ostvareni plasman u Prvoj crnogorskoj ligi, kao i Kupu Crne Gore.

Saopšteno je i da je podrška jedan vid stimulacije za učešće i što bolji plasman u evropskim takmičenjima i Regionalnoj ligi, kao i mlađih uzrasta u što više kategorija zbog popularizacije i omasovljenja vaterpolo sporta.

“Riječ je o odluci kojom će naši klubovi dobiti finansijsku pomoć i podršku u ukupnom iznosu do 150 hiljada EUR. Ako saberemo sredstva koja VPSCG u kontinuitetu opredjeljuje klubovima za pokrivanje kompletnih troškova plaćanja delegata i sudija, dolazimo do ukupne sume od 180 do 200 hiljada”, kazao je predsjendik VPSCG Nikola Milić.

On je kazao da su svjesni da klubovi zaslužuju i više, ali da je tom raspodjelom napravljen prvi korak.

“Naša liga je najjače crnogorsko klupsko takmičenje, kao i najneizvjesnije, a i nastup naših predstavnika na evropskoj sceni bio je izuzetno uspješan. Smatram da će ovakva vrsta podrške dodatno stimulisati klubove da rade još bolje i da nastave da se razvijaju. U razmatranju su i koraci, koje bi trebalo da preduzmemo da naše reprezentativce vratimo u naše klubove, jer smo svjesni da su jaki klubovi osnov za dobre rezultate reprezentacije”, rekao je Milić.

