Vojinović i Potpara u finalu, još tri meča za bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Juniorski karate reprezentativci Balša Vojinović i Lazar Potpara plasirali su se u finale, dok će se za bronzane medalje boriti junior Emre Saljiu i mlađi seniori Nemanja Mikulić i Milena Jovanović, epilog je drugog takmičarskog dana Evropskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu.

Borbu za bronzana odličja juče su izborili kadeti Jovana Damjanović, Nenad Đuričić i Mihailo Gojaković.

Vojinović je u kategoriji do 55 kilograma na putu do uspjeha karijere eliminisao Mihajla Stanića iz Bosne i Hercegovine 5:3, Jasina Gazuanija iz Belgije (6:6), Velina Ivanova iz Bugarske (3:3) i Rumuna Jonuta Aleksandrua Dogarua 4:0.

Rival u finalu biće mu Isljam Seljmani sa Kosova.

Potpara je u kategoriji preko 76 kilograma bio bolji od Slovenca Gala Kržisnika 5:3, Ukrajinca Oleha Gerusa 5:0, Italijana Gabrijelea Rozinija 3:1 i Čeha Martina Eliasa 5:0.

Rival u finalu biće mu Vahid Hasanov iz Azerbejdžana

Saljiu je u kategoriji do 76 kilograma na startu, zahvaljujući pravilu o prvom osvojenom poenu, eliminisao Holanđanina Sebastijana Van Tefelena (1:1), a u nastavku slavio je protiv Islanđanina Hugija Haldorsona 4:0, Bugarina Radoslava Krastanova 3:0 i Moldavca Nikite Grigorašenka 4:1.

U polufinalu poražen je od Letonca Aleksandrisa Obernihinsa 1:0.

Protivnik za pobjedničko postolje biće mu Ognjen Živković iz Srbije.

Mlađi senior Nemanja Mikulić u kategoriji do 84 kilograma eliminisao je Nikolu Ivanovića iz Srbije 4:0, Abasa Dadašova iz Azerbejdžana 2:0 i Hasana Arslana iz Turske 1:0, a od borbe za zlato odvojio ga je poraz u polufinalu od Letonca Jegiše Aleksanijana (1:1).

Presuduo je prvi osvojeni poen letonskog borca.

Protivnik u meču za medalju biće mu Grk Konstantinos Binas.

Jovanović, zlatna sa šampionata Evrope iz Tamperea, na startu takmičenja u kategoriji preko 68 kilograma eliminisala je Njemicu Ameli Luke 3:1, dok je u drugom kolu zbog prvog osvojenog poena izgubila od Španjolke Marte Čiko Paskval, koja je plasmanom u finale povukla u repesaž.

Jovanović je novu šansu iskoristila i pobjedom protiv Francuskinje Klemons Pia 4:0 izborila meč za medalju.

Protivnica u borbi za pobjedničko postolje biće joj Nim Džaner iz Škotske.

Pobjede su drugog takmičarskog dana upisali i mlađi seniori Balša Miličković (do 75) i Nemanja Jovović preko 84 kilograma.

Miličković je na startu slavio protiv Portugalca Tijaga Duartea 4:2, dok je u drugom izgubio od Švajcarca Gabrijelea di Đoja 5:2.

Jovović je eliminisao Džozefa Kohrana iz Škotske 3:0 i Španca Rodriga Hernandeza (1:1), dok je zbog kazne izgubio dobijeni meč protiv Rumuna Florentina Tanasa za polufinale.

Od ostalih kadeta juniora Ognjen Bjelajac (do 61) izgubio je od Francuza Matisa Ševalijea 1:0, Andrija Danilović (do 68) poražen je od Francuza Lenija Derika 2:0, dok je prvi osvojeni poen presudio u porazima Helene Backović (do 48) i Lee Marić (do 59) protiv Ukrajinke Valerije Sergajeve, odnosno Azerbejdžanke Oksane Nakonečne.

Mlađi senior Matija Bojić (do 60) izgubio je od Slovenca Niklasa Tamsea 3:0, a Jovana Stojanović (do 68) Nezrin Bugrin iz Belgije 3:0.

Šampionat Evrope biće završen sjutra finalnim programom i mečevima za medalje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS