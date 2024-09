Ubjedljivi porazi Budve i Katara

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budve i Katara poraženi su večeras u mečevima drugog kola kvalifikacija za Eurokup.

Budva je pred svojim navijačima, u meču B grupe, ubjedljivo poražena od Honveda 19:7.

Mađarsku ekipu do trijumfa je vodio Rolf Ben, sa pet golova.

Najefikasniji kod Budvana, koji sada imaju polovičan učinak, nakon što su u prvom kolu savladali Banja Luku, bio je Stefan Kovačević sa tri pogotka.

Kataro je takođe upisao ubjedljiv poraz od Apolona 19:6.

Kotorani su time upisali drugi poraz, nakon što su i sinoć poraženi od Mladosti u Zagrebu (18:4).

Kataro će sjutra igrati sa španskim San Andreuom, od 12 sati, dok će rival Budve od 17 sati biti Valisom.

