Ubjedljiv poraz SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od Cedevita Olimpije 107:84, u premijernoj utakmici 28. kola Admiralbet ABA lige.

Tim koji sa klupe predvodi crnogorski stručnjak Zvezdan Mitrović upisao je 18. pobjedu i nastavio trku za peto mjesto.

Početak meča i dvocifrena prednost početkom druge četvrtine nijesu najavljivali ubjedljiv poraz podgoričkog sastava.

SC Derbi je u 12. minutu poveo 37:27, ali je u nastavku dozvolio rivalu da preokrene i na polovini meča stekne 12 poena razlike (60:48).

U trećem dijelu meča prednost je povećala na poena poena (84:64) i ostatak meča lišila rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Brajton Lemar sa 20, dok je Đorđe Tasić ubacio 16 poena.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Zoran Nikolić sa 23 koša.

