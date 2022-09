Turniri počinju 11. septembra

Podgorica, (MINA) – Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada, u saradnji sa Stonoteniskim klubom Spin, organizovaće takmičenja u stonom tenisu pod nazivom “PG ping pong – Tenis stoni u tvojoj zoni” koja počinju 11. septembra.

Planirano je da se održi osam individualnih kvalifikacionih turnira (po četiri za muškarce i žene), na četiri vanjske lokacije u gradu gdje su instalirana po dva stola za stoni tenis, na kojima će se takmičiti po 16 takmičara i takmičarki, podijeljenjih u četiri grupe.

U grupnoj fazi učesnici će se nadmetati po sistemu “svako sa svakim” na jedan dobijeni set do 15 poena, nakon čega će se po dva najbolja iz svake grupe plasirati u četvrtfinale.

Biće odigrana samo jedna eliminaciona runda, nakon koje će po četiri najbolja takmičara, odnosno takmičarke, izboriti prolaz na završni događaj. Finalni turnir će biti ekipnog karaktera: po završetku kvalifikacionih takmičenja, organizatori će upriličiti žrijeb, putem kojeg će se formirati osam ekipa sa po četiri člana (dva muškarca i dvije žene).

Ekipe će biti podijeljene u dvije grupe po četiri, takmičiće se “svako protiv svakoga”, a po dvije najbolje će se plasirati u polufinale. Potom će biti održan meč za treće mjesto i veliko finale.

Nagradni fond manifestacije iznosiće hiljadu EUR. Ekipa koja osvoji prvo mjesto dobiće 500, druga 300, a treča 200 EUR. Pravo da se prijave za nastup na kvalifikacionim turnirima imaju svi građani i građanke koji imaju 16 godina (i stariji), uz uslov da se ne nalaze na domaćim i/ili internacionalnim stonoteniskim rang listama.

