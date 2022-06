Sutjeska protiv Ludogoreca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv bugarskog Ludogoreca, odlučeno je danas žrijebom u Nionu.

Crnogorski prvak u prvom meču, 5. ili 6. jula, biće gost.

Revanš je sedam dana kasnije.

Pobjednik prve kvalifikacione runde potencijalnog rivala u drugom kolu dobiće u srijedu.

Poraženi tim takmičenje će nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

