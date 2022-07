Sutjeska poražena od Ludogoreca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske poraženi su u Razgradu od Ludogoreca 2:0, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sutjeska se do posljednjih 20 minuta utakmice branila dobro i nije dozvolila bugarskom šampionu da stvori mnogo izglednih prilika, a onda je Brazilac Aleks Santana u 74. minutu postigao prvi, a u prvom minutu nadoknade Argentinac Aleks Tisera drugi gol.

Kod prvog gola, golman Nikšićana Vladan Giljen nakon prekida uz pomoć stative odbranio je udarac glavom rezerviste Kaulija Oliveire, a nakon odbitka na pravom mjestu je bio Santana.

Ludogorec, koji je posljednjih sezona standardan u evropskim takmčenjima, opravdao je ulogu favorita i pred drugu utakmicu ima povoljan rezultat i komotnu prednost.

Revanš utakmica na programu je za sedam dana u Podgorici, na DG areni.

U četvrtak utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija igraće Budućnost, Iskra i Dečić.

