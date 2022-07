Sutjeska bez golova protiv Klaksvika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske igrali su večeras u Podgorici protiv Klaksvika sa Farskih Ostrva 0:0, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Gosti su u petom minutu sudijske nadoknade mogli i do pobjede, ali je lopta nakon šuta kapitena Jakupa Andreasena pogodila prečku.

Revanš utakmica na programu je narednog četvrtka.

Sutjeska je sezonu počela u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je sa dva poraza eliminisana od bugarskog Ludogoreca (2:0 i 1:0).

Budućnost će u četvrtak u Kopavoguru biti gost islandskog Brejdabika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS