Strugaru novi mandat

Podgorica, (MINA) – Ivan Strugar i naredne četiri godine obavljaće funkciju predsjednika Kik boks saveza Crne Gore, odlučeno je na Skupštini te asocijacije u Podgorici.

Strugar je bio jedini kandidat za predsjednika, a dobio je jednoglasnu podršku prisutnih delegata.

Skupština je jednoglasno izabrala i članove Upravnog odbora, u sastavu Darko Milašinović (potpredsjednik), Enis Pupović, Andrej Đelošević i Anastazija Petrović (aktivna takmičarka).

Na sjednici usvojen je i Zapisnik sa prethodne Skupštine, kao i Finansijski izvještaj za 2022. godinu.

