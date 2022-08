Status perspektivnog sportiste i stipendija za Berišaj

Podgorica, (MINA) – Juniorskoj vicešampionki svijeta u tekvondou Anđeli Berišaj biće dodijeljen status perspektivnog sportiste i stipendija, najavljeno je iz kabineta predsjednika crnogorske Vlade u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, priredio prijem za Berišaj i istakao da mu je čast i zadovoljstvo ugostiti juniorsku šampionku svijeta.

“Vlada Crne Gore pozdravlja uspjehe naših sportista, izdižući sport iznad dnevne politike”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, minimum što država može da uradi jeste da prepozna i cijeni vrhunske rezultate sportista iz Crne Gore.

Abazović je istakao da se iskreno nada da će Berišaj osvojiti medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević naznačio je da Berišaj ima, kako je rekao, x faktor koji će je odvesti u neslućene sportske visine.

On je naveo da će današnji prijem kod Abazovića javnosti skrenuti pažnju na ovu borilačku vještinu.

“Lalošević je naznačio da će u narednim danima sa predstavnicima Crnogorskog olimpijskog komiteta voditi razgovor o tome da Berišaj dobije status perspektivnog sportiste”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to će joj omogućiti da bude nosilac godišnje stipendije, kao značajnog posticaja u pripremama za Olimpijske igre.

Lalošević je naveo da će od 1. januara tekvondo kao olimpijski sport napredovati u kategorizaciji i preći u drugu kategoriju sportova.

Predsjednik Tekvondo saveza Predrag Drecun kazao je da je Berišaj na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Sofiji postigla izuzetan uspjeh u koji su ugrađene godine njenog rada i truda, ali i odricanja porodice i stručnog tima na čelu sa trenerom Nikolom Gegaj.

On je naveo da tekvondo ima ogroman potencijal za razvoj u Crnoj Gori, napominjući da je za dalji razvoj neophodna značajna institucionalna podrška.

Kako je dodao, uz Berišaj, Crna Gora imajoš nekoliko konkurenata za postizanje olimpijske norme.

Tokom prijema razgovaralo se o potrebi izmjene Zakona o sportu i potrebi drugih zakonskih izmjena koje treba da donesu mnoge benefite sportskim organizacijama i klubovima, ali i problemima u funkcionisanju, kao i slaboj medijskoj zastupljenosti tekvondoa u Crnoj Gori.

