Startuju Premijer liga, Bundesliga i Liga 1

Podgorica, (MINA) – Nove sezone nacionalnih fudbalskih prvenstava u Engleskoj, Njemačkoj i Francuskoj startuju sjutra.

Arsenal i Kristal Palas od 21 sat otvoriće 31. izdanje Premijer lige.

Arsenal je prošle sezone završio na petom mjestu i pred sam kraj takmičenja ispustio je plasman u Ligu šampiona, dok je Kristal Palas odigrao dobru sezonu i učvrstio se kao stabilna ekipa sredine tabele.

Na čelu Kristal Palasa je legenda Arsenala i nekadašnji kapiten Patrik Vijera.

U sjeverni London u ovom prelaznom roku stigli su Garbijel Žezus i Aleksandar Zinčenko iz Mančester Sitija, kao i talentovani Fabio Vijera iz Porta.

Subotnji program na ostrvu otvoriće Fulam i Liverpul od 13 sati i 30 minuta.

Fulam je povratnik u Premijer ligu, pojačali su se Berndom Lenom na gol liniji, a i ove sezone predvodiće ih srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović, koji je prošle sezone u Čempionšipu postigao 43 gola.

Prethodni put Fulam se u najvišem rangu zadržao samo jednu sezonu, pa će sada pokušati da se ustabile i obezbijede premijerligaški fudbal na Krejvin kotidžu i sljedeće sezone.

Liverpul je, kao i prethodnih godina, uz Mančester Siti glavni favorit za titulu, a u ovosezonsku trku ulaze oslabljeni za Sadija Manea koji je pojačao Bajern Minhen.

Kao njegova zamjena angažovan je Darvin Njunez, koji je prošle sezone u dresu portugalske Benfike postigao 34 gola na 41 utakmici.

Redsi su prethodnog vikenda savladali Siti u Komjuniti šildu i osvojili prvi trofej u novoj sezoni.

Istog dana od 16 sati na programu su utakmice Lids – Vulverhempton, Njukasl – Notingem Forest, Totenhem – Sautempton i Bormut – Aston Vila.

Lids je preživio dvije sezone u najvišem rangu, a to je za klubove najkritičniji period pri prelasku u viši rang, dok je Vulverhempton jedna od najstabilnijih ekipi u Engleskoj posljednjih nekoliko godina.

Njukasl, iako su izostala krupna imena o kojima se govorilo tokom ljeta, u novu sezonu ulazi samouvjereno, a u prvom kolu igraće protiv velikana engleskog i evropskog fudbala Notingem Foresta koji se u najviši rang vratio nakon 20 godina.

Everton i Čelsi zatvoriće subotnji program, a početak utakmice zakazan je za 18 sati i 30 minuta.

Te ekipe prošle su kroz turbulentan period u drugom dijelu prošle sezone, Everton je do samog kraja strijepio za opstanak, a Čelsi je imao neizvjesnosti zbog situacije sa dugogodišnjim vlasnikom, ruskim tajkunom Romanom Abramovičem.

Čelsi je uprkos tome odigrao dobro do kraja sezone, a ljetnji prelazni rok obilježen je odlaskom Ridigera kojeg je zamijenio Kulibali, najvećim pojačanjem u posljednjih nekoliko godina Rahimom Sterlingom, kao i dolaskom Kukurelje.

U nedjelju od 15 sati igraće Lester – Brentford i Mančester Junajted – Brajton, a od 17 sati i 30 minuta Vest Hem će dočekati aktuelnog šampiona Mančester Siti.

Mančester Junajted se pojačao Eriksenom, a kako prelazni rok još traje, neizvjesna je situacija sa najvećom zvijezdom tima Kristijanom Ronaldom, čiji ostanak priželjkuje strateg crvenih đavola Erik Ten Hag.

Građani u novu sezonu ulaze pojačani jednim od najboljih napadača u Evropi, Erlingom Halandom, pa se od njih i ove sezone može očekivati atraktivan fudbal, mnogo golova i borba za trofeje u svim takmičenjima.

Prošle sezone iz Premijer lige su ispali Barnli, Votford i Norič, a zamijenili su ih Fulam, Bornmut i Notingem Forest.

Aktuelni šampion Njemačke Bajern na otvaranju sezone u Njemačkoj igraće u Frankfurtu protiv Ajntrahta, od 20 sati i 30 minuta.

Bajern će se ove sezone boriti za 11. titulu Bundeslige u nizu.

Posljednji šampionski pehar, koji nije završio u vitrinama Bajerna, osvojila je Borusija Dortmund predvođena Jirgenom Klopom 2012. godine.

U subotu od 15 sati i 30 minuta na programu su utakmice Borusija Menhengladbah – Hofenhajm, Volsburg – Verder, Union Berlin – Herta, Augsburg – Frajburg i Bohum – Majnc.

Prvo kolo u Njemačkoj obilježiće dva velika derbija i to prijestonice između Uniona i Herte i duel dva velikana Dortmunda i Leverkuzena od 18 sati i 30 minuta.

Union Berlin prošle sezone bio je najprijatnije iznenađenje Bundeslige i završio je na petom mjestu, sa bodom manje od Lajpciga i plasmana u Ligu šampiona, dok je Herta jedva izborila opstanak i očekuje se da će u tom dijelu tabele biti i ove sezone.

Dortmund je ostao bez najveće zvijezde Halanda, ali “milioneri” imaju talentovanu ekipu od koje se može očekivati mnogo ove sezone.

Predvodiće ih Džud Belingem, Torgan Azar, Julijan Brandt i Đovani Rejna.

U nedjelju će, od 15 sati i 30 minuta, igrati Štutgart i Lajpcig, a kolo će zatvoriti Keln i Šalke od 17 sati i 30 minuta.

U Francuskoj Ligi 1 od ove sezone “počinje revolucija”, pa će iz tog takmičenja ispasti četiri kluba, koja će biti zamijenjena sa dvije najbolje ekipe iz Lige 2.

Svrha te promjene je dogovor Skupštine lige da se, zbog finansija i izazova koji su pred klubovima, od naredne sezone u najvišem rangu takmiči 18 klubova.

Sezonu u Francuskoj otvoriće sjutra od 21 sati Lion i Ajačio.

U subotu će biti odigrane dvije utakmice, Strazbur – Monako od 17 i Klermon – Paris Sen Žermen (PSŽ) od 21 sat.

PSŽ je ponovo glavni i jedini favorit za titulu, pa bi sve osim toga predstavljalo veliko iznenađenje.

Parižani su zadržali sva najveća imena i u novu sezonu ponovo ulaze kao jedni od glavnih favorita i za osvajanje Lige šampiona.

U nedjelju će na teren u 13 sati fudbaleri Tuluza i Nice, koja je zadržala okosnicu ekipu i pojačala vezni red Aronom Remzijem.

Od 15 sati na programu su utakmice Lil – Okser, Lens – Brest, Anže – Nant i Monpelje – Troj.

Ren dočekuje Lorijen u 17 sati i pet minuta, a prvo kolo zatvoriće Marsej i Rems od 20 sati i 45 minuta.

