Spajić: Mladi fudbaleri obradovali plasmanom na EP

Podgorica, (MINA) – Igrači omladinske reprezentacije Crne Gore su, plasmanom na Evropsko prvenstvo, najavili lijepu fudbalsku budućnost, kazao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je to napisao na mreži X, povodom plasmana omladinske reprezentacije na Evropsko prvenstvo nakon današnje pobjede nad Gruzijom u Tbilisiju, u trećem kolu turnira elitne runde kvalifikacija.

“Sokolići visoko lete i prvi put su se domogli evropske elite. Naši mladi fudbaleri su me izuzetno obradovali plasmanom na EURO čime su najavili lijepu fudbalsku budućnost. Idemo Crna Goro”, poručio je Spajić.

