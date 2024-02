Spaić: Glavni cilj plasman na Olimpijske igre

Podgorica, (MINA) – Glavni cilj crnogorskih vaterpolista na Svjetskom prvenstvu u Dohi biće plasman na Olimpijske igre, poručio je centar Vladan Spaić.

Crnogorski vaterpolisti u ponedjeljak počinju nastup na Svjetskom prvenstvu, utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

” Biće teško, ima dosta jakih reprezentacija, jaka je i grupa u kojoj se nalazimo. Međutim, imamo svoje adute, vjerujemo u sopstveni kvalitet i vjerujem da ćemo nastaviti niz kada su u pitanju učešća na Olimpijske igre”, rekao je Spaić.

On je, govoreći o američkoj ekipi, kazao da je u pitanju jaka selekcija, koja se podigla posljednjih godina.

“U pitanju je generacija koja igra odlično, vođena selektorom Dejanom Udovičićem, možda je i u najboljih pet ili šest na svijetu”, kazao je Spajić.

On je dodao da SAD ima odličnog centra Haloka, veoma dobre vanjske igrače i da je to tim koji je dobro popunjen.

“Biće teško, na jednu loptu i odlučiće detalji. Nadam se u našu korist”, kazao je Spaić.

Stefan Vidović je istakao da su u atipičnoj smo situaciji, jer odmah poslije Evropskog startuje Svjetsko prvenstvo.

“Nije se imalo puno vremena za trening, ali tako je svima. Nama su misli sada usmjere na prvu utakmicu sa SAD koje su izuzetna selekcija, predvođena Halokom, najboljim centrom na svijetu u ovom momentu”, naveo je Vidović.

Kako je rekao, zbog ciljeva koje imaju bi najbolje bilo da dobiju prvu utakmicu, ali Amerikanci su veoma dobar rival.

“Nikada u istoriji nije imao toliko igrača u evropskim klubovima, to dovoljno govori o kvalitetu Amerikanaca”, dodao je Vidović.

On smatra da su crnogorski vaterpolisti na pravi način iskoristili vrijeme između dva velika takmičenja.

“Fokusirani smo i imamo veliku želju da uradimo ono zbog čega smo došli, a to je da osiguramo plasman na Olimpijske igre”, zakujučio je Vidović.

U grupi C, osim crnogorske i američke selekcije, još su i Srbija i Japan.

Ajkule će u srijedu igrati protiv Srbije, dok će dva dana kasnije rival biti Japan.

